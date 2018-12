von SK

Ein Lastwagen samt Gespann ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Nenzingen auf eine Garage geprallt. Wie die Polizei mitteilt, erklärte der 54-jährige Lastwagenfahrer, dass ihm nach einem Hustenanfall kurz schwarz vor Augen wurde. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und daher in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Lastwagen, der Garage und einem in der Garage stehenden Auto schätzt die Polizei auf 70 000 Euro. Um das Gespann zu bergen, war die Schwarzwaldstraße bis 13.15 Uhr zeitweise gesperrt.