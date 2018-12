Bei Untersuchungen im Vorfeld der anstehenden Sanierungs- und Ausbaumaßnahme in der Langensteiner Straße wurde der vorhandene Mischwasserkanal untersucht. Dieser wies Schäden auf. Da er auch hydraulisch überlastet sei, schlug Bürgermeister Bernhard Volk dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor, diesen Kanal stillzulegen und durch einen neuen mit größerer Nennweite zu ersetzen.

Auch die vorhandene Wasserleitung wurde überprüft. Es habe sich gezeigt, dass diese nicht in einem Sandbett verlegt wurde, sondern mit kiesigem Material ummantelt ist. "Der Schutz vor äußeren Belastungen ist also entsprechend gering", so Volk. Die Leitung sei außerdem in die Jahre gekommen. Sie sei bereits 55 Jahre alt, so dass zunehmend mit Schäden durch Lochfraß gerechnet werden müsse. Er regte daher an, auch die Wasserleitung zu erneuern.

Die Tiefbauarbeiten sollten sinnvollerweise vor Fertigstellung der Straße erfolgen, dann sei man sicher, dass in den nächsten Jahren nichts passiere. Beide Maßnahmen zusammen kämen auf Kosten von etwa 180 000 bis 200 000 Euro, die nur teilweise im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt seien. Volk sagte, im Rahmen des erwarteten Ergebnisses für 2018 seien diese Mehrausgaben jedoch ohne Weiteres zu bewältigen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, beide Maßnahmen zur Ausschreibung zu bringen.