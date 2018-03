Orsingen/Hohenfels Landesmittel für Orsinger Kirnberghalle und Projekte in Hohenfels

Orsingen und Hohenfels gehören zu den Gemeinden, die in diesem Jahr Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes bekommen. Es sind insgesamt 120.375 Euro.

Orsingen und Hohenfels gehören zu den Gemeinden, die in diesem Jahr Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes bekommen. Dies teilte Dorothea Wehinger, Landtagsabgeordnete der Grünen des Wahlkreises Singen-Stockach, mit. 97.200 Euro sind für die Modernisierung der Kirnberghalle in Orsingen vorgesehen. Dort will die Gemeinde Orsingen-Nenzingen Heizung und Lüftung erneuern und den Boden tauschen. Dafür sind Mittel in den Haushalt eingestellt, aber es gibt noch keinen konkreten Zeitplan, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Verwaltung habe bisher auch noch keine offizielle Information über die ELR-Fördermittel erhalten. Die Halle solle in der kommenden Gemeinderatssitzung Thema werden und der Zeitpunkt der Arbeiten solle mit den Vereinen abgesprochen werden, die betroffen wären, wenn die Halle wegen der Modernisierung nicht nutzbar ist.

Nach Hohenfels fließen 23.175 Euro. Dort handelt es sich um Privatpersonen oder Firmen, deshalb konnte das Büro der Abgeordneten auf Nachfrage keine Details nennen. Das Programm ist unter anderem auf die Baureifmachung von Grundstücken, Baulückenschluss oder Umnutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken ausgerichtet. „Ich freue mich, dass sich zahlreiche Projekte aus dem Wahlkreis im Wettbewerb durchgesetzt haben und somit insbesondere die Schaffung von Wohnraum im Ländlichen Raum vorangetrieben wird“, so Wehinger allgemein über alle Projekte.