von Susanne Schön und Friedrich W. Strub

Immer mehr Veranstaltungen und Hauptversammlungen entfallen wegen des Corona-Virus. Nachdem einige Feuerwehren ihre Hauptversammlungen bereits abgesagt hatte, haben auch die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen sowie der Jugendfeuerwehr Eigeltingen und der Abteilung Honstetten verkündet, dass die angesetzten Termine nicht stattfinden. Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen setzt zudem das Training aus. Damit folgen sie einer Weisung des Innenministeriums laut der sich die Feuerwehr wegen Corona-Prävention zu 100 Prozent auf Bevölkerungsschutz konzentrieren soll.

Außerdem sagt der Turnverein Ludwigshafen seine für Freitag, 13. März, geplante Versammlung ebenfalls ab. Sie soll an einem späteren Termin stattfinden. „Wir wollen damit das Risiko einer unbewussten Ausbreitung des Virus minimieren und unseren Teil zur Eindämmung des Virus beitragen“, heißt es unter anderem in der Stellungnahme des TVL. Der Trainingsbetrieb läuft jedoch weiter.

Keine Rocknacht nach 20 Jahren Tradition

Die Motorradfreunde Orsingen haben außerdem ihre Rocknacht am Samstag, 14. März, in der Orsinger Kirnberghalle abgesagt. „Wir als Verein halten es für nicht vertretbar, in der aktuellen Situation eine Veranstaltung in dieser Ausgestaltung und Größe zu fahren“, erklärte Schriftführer Walter Ritter. „Es ist für uns natürlich sehr schade, dass wir eine nun über 20-jährige Tradition brechen müssen, aber die Umstände lassen aus unserer Sicht keine ernsthafte andere Alternative zu.“

Auch in Stockach entfallen zwei größere Veranstaltungen. Sängerin Christina Rommel verschiebt das für den 14. März geplante Schokoladenkonzert im Bürgerhaus. Die Musikschule teilte mit, dass das Frühjahrskonzert am 20. März nicht stattfindet.