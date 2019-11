von Susanne Schön

Aufgeregte Jungmusiker, zahlreiche Eltern und Musiklehrer – alle haben sich zum Vorspielnachmittag des Musikernachwuches aus Orsingen und Nenzingen in der Kirnberghalle versammelt.

Viele Jungmusiker traten als Solisten auf, sie spielten aber auch in anderen Kombinationen sowie im Vororchester und im Jugendblasorchester. Neun von ihnen erhielten das Juniorabzeichen, eine Jungmusikerin war leider krank. Viele der Zuhörer hielten sich an den „kleinen Hinweis an unsere Gäste“, der auf dem Programm stand. So holten sie Kaffee und Kuchen nur in den Pausen. Interessiert lauschten sie allen Stücken. Jeder hatte eine Vorstellung davon, wieviel Fleiß und Geduld seitens der Lehrer und Schüler, aber auch der Eltern, hinter jedem einzelnen Vortrag stecken. So bewiesen die Kinder, dass das Durchhaltevermögen und die finanzielle Investition der Eltern Früchte getragen haben.

Der Vorspielnachmittag ist für die Zöglinge wichtig, er gibt den Anreiz, fleißig zu lernen und üben. Es gab aber auch etwas zum Schmunzeln. Andrea Sauter-Kästle, eine der Blockflötenlehrinnen, verriet: „Mit gleich zwei Fußballern in meiner Gruppe, kam ich um die Nationalhyme nicht herum.“ Und die klang auf der Blockflöte ganz hervorragend. Durch das Programm führten der Jugendleiter des Musikvereins Nenzingen, Daniel Grimm, und der Jugendleiter des Musikvereins Orsingen, Robin Tritschler. Beide durchliefen einst die gleiche Schule wie die aktuellen Jungmusiker und erinnern sich gerne an die Zeiten im Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen. Dieses beendete den Nachmittag unter der Leitung von Tobias Probst.

Tobias Probst stellte als Schlagzeuglehrer selbst Zöglinge vor. Damit schließt sich auch für die Musikvereine der Kreis. Gerade diese engagierten jungen Männer zeigen, dass eine Investition in die Jugend eine Investition in die Zukunft ist. Denn sie haben auch als Zöglinge angefangen und übernehmen heute Verantwortung in vorderster Reihe.