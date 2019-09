Herz-Jesu-Kirche in Zizenhausen: Die Kirche ist am Tag des offenen Denkmals, 8. September, laut der Ankündigung den ganzen Tag über geöffnet. Um 16 Uhr macht der Stockacher Museumsleiter Johannes Waldschütz eine Führung. Die Führung erläutert den langen Weg zum Bau einer Kirche in Zizenhausen und stellt deren Bau und Ausstattung vor. Ein besonderer Blick wird dabei auf die neugotische Innenausstattung und die Entstehung der Wandmalereien in den 1950er-Jahren gelegt. Bis ins späte 19. Jahrhundert hatte Zizenhausen keine eigene Kirche. Erst 1895 wurde die im neugotischen Stil erbaute Kirche geweiht. Fußboden, Altäre und Kanzel stammen aus der Ausstattungszeit und geben einen Einblick in den Geschmack des späten 19. Jahrhunderts. (sk)

Die Herz-Jesu-Kirche in Zizenhausen. | Bild: Franz Hofmann, Kreisarchiv

Johanniterkapelle in Orsingen: Am Sonntag hat das Gotteshaus in Orsingen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden nach Bedarf statt. Kontakt dafür ist laut der Ankündigung zum Tag des offenen Denkmals Alois Stemmer unter der Telefonnummer (0 77 74) 7279. Laut der Internetseite der Seelsorgeeinheit Hans Werner IV. von Raitenau, einer der Söhne der Gräfin Helena von Raitenau und ihres Mannes Hans Werner III., ließ im Jahre 1627 diese Kapelle zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit, der heiligen Maria uns seines besonderen Patrons, des heiligen Johannes des Täufers erbauen. Die Kapelle enthält drei Ölgemälde, darunter als Hauptwerk die Taufe Christi von Kaspar Memberger. Heute dient die Kapelle als Sakristei, weshalb sie normalerweise nicht zugänglich ist. (sk)

Die Johanniterkapelle in Orsingen-Nenzingen. | Bild: Nitzsche, Viktoria

Die Schlosstorkel in Bodman: An dem Tag des offenen Denkmals ist die historische Schlosstorkel von Bodman aus dem Jahr 1722 von 14 bis 17 Uhr öffentlich zugänglich. Die Torkel befindet sich derzeit im Umbau. Dort zieht ein Urzeit-Museum ein. Es wird zwei Führungen des leitenden Architekten Tobias Jaklin geben, in denen er Besuchern die aufwendige Sanierung des bald 250 Jahre alten Gebäude näherbringen wird. Die Führungen finden um 14 und 15 Uhr statt. Die Schlosstorkel direkt am Bodensee wurde als Fachwerkgebäude mit großer Kelter (Torkel), Obstpresse und Getreideböden im spätbarocken Stil wieder errichtet und bis in die 1960er-Jahre genutzt. Kontakt: Ute Weimann, Förderverein Museum Bodman Ludwigshafen, (0 77 73) 93 74 61. (fws/sk)

Die Schlosstorkel in Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

Römischer Gutshof in Eigeltingen: Die historische Anlage befindet sich an der Homberger Straße (Kreisstraße 6114) zwischen Eigeltingen und dem Ortsteil Homberg. Der römische Gutshof ist teilweise freigelegt und rekonstruiert. Er wird in das 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus datiert und liegt laut der Veranstaltungsankündigung erhöht in der Landschaft. Am Tag des offenen Denkmals hat der römische Gutshof von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden um 11 und 14 Uhr statt. Hans-Joachim Schuster und Ewald Halder erklären den Besuchern alles über das Bauwerk und seine Geheimnisse. Kontakt: Förderverein römischer Gutshof in Eigeltingen e.V. per E-Mail an eigeltingia@web.de. Informationen gibt es im Internet unter www.eigeltingia.de (sk)

Der römische Gutshof in Eigeltingen. | Bild: Susanne Schön

St.-Martins-Kapelle in Nenzingen: Das kleine Gotteshaus kurz vor dem Ortseingang von Nenzingen aus Richtung Stockach hat am Sonntag, 8. September, am Mittag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Sie ist ansonsten nicht öffentlich zugänglich. Führungen macht Cornelia Luff, (0 77 71) 7344, nach Bedarf. Die Wallfahrtskapelle wurde im Jahr 2006 aufwendig renoviert. Ihre heutige Gestalt geht auf einen Umbau von 1716 zurück, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstattung ist barock. Das Altarblatt des Hochaltars stammt von Joseph Ignaz Wegscheider. Die wertvollen Feuchtmayer-Skulpturen befinden sich aus Sicherheitsgründen in der Nenzinger Pfarrkirche. Die Glocke wurde 1216 gegossen und ist damit eine der ältesten bekannten Glocken Deutschlands. (sk)

Die St.-Martins-Kapelle in Nenzingen. | Bild: Susanne Schön

