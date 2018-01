Stockach In den Wasserhochbehältern trifft modernste Technik auf Antiquarisches

Perspektivwechsel: Alte Wasserhochbehälter oder Pumpwerke gehören schon zum Landschaftsbild. Doch wie sieht es hinter den grauen Mauern aus? Es ist teilweise sogar eine kleine Zeitreise in Orsingen-Nenzingen.

Im Landschaftsbild fällt er kaum auf, der Hochbehälter oberhalb von Nenzingen. Selbst wenn man davor steht, wirkt er eher unscheinbar. Ein grauer Kasten – das Schönste an ihm ist die Aussicht, die man von dort über den ganzen Ort hat. Doch sein Innenleben hat es in sich. Frank Zimmermann, Mitarbeiter der Technischen Dienste, Abteilung Wasserversorgung bei der Gemeinde Orsingen-Nenzingen, erlaubt einen Blick hinein.

Hochbehälter erfüllen als Pufferspeicher verschiedene Funktionen im Wassernetz. Sie speichern Wasser – zum Beispiel zur Abdeckung von Spitzenlasten. Sie dienen dem Ausgleich von Verbrauchsschwankungen oder zur Überbrückung von Störzeiten, halten Trink- oder Löschwasserreserven bereit und bestimmen, begrenzen und stellen den Wasserdruck im Versorgungsnetz sicher. Sie dienen damit der Versorgungssicherheit.

Im Nenzinger Hochbehälter ist alles sehr sauber. Damit das so bleibt, stehen blaue Plastik-Überschuhe bereit. Zimmermann führt durch den Bau, der aus zwei Bereichen besteht: dem Wasserspeicher und dem Raum für die Anlagentechnik. Dort sind die Mess-Steuer-Regeltechnik und Rohrleitungen mit zahlreichen Schiebern, Ventilen, Klappen und Handrädern zum betriebsbestimmten Befüllen, Entleeren und Restentleeren untergebracht. Auch Probenahmestellen befinden sich in diesem Teil des Gebäudes. Das Gesundheitsamt schreibt vor, wie oft Proben genommen werden müssen, erklärt Zimmermann. Wie in den meisten Hochbehältern besteht der Wasserspeicher auch hier aus zwei Kammern. So kann im Wartungsfall, bei Reinigung oder Reparatur, eine Kammer außer Betrieb genommen werden, ohne dass die Funktion der gesamten Anlage ausfällt.

Jährlich 45 Kubikmeter Wasser pro Einwohner

Aus dem Tiefbrunnen Rebhalde wird in 240 Meter Tiefe Wasser gewonnen und mit neun Litern pro Sekunde gefördert. Das Wasser aus der Bismarck-Quelle wird im Sammelbehälter unterhalb der Aufbereitungsanlage gesammelt. Quellwasser und das Wasser aus dem Tiefbrunnen fließen zusammen über die Aufbereitungsanlage und Filterstrecke in die zwei Wasserkammern, die jeweils 350 Kubikmeter fassen. Das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von etwa sieben Metern. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern Wasser. Der Wasserverbrauch in Orsingen und Nenzingen beträgt im Jahr rund 155 000 Kubikmeter. Pro Einwohner sind das knapp 45 Kubikmeter.

Wie ein kleiner Pavillon steht das Pumpwerk Orsingen am Ortsrand des Teilorts. Es wurde schon 1949 erbaut. Die Fläche um das Haus herum ist eingezäunt. "Das ist der Wassereinzugsbereich der Pumpe. Hier gilt die Wasserschutzzone 1", erklärt Zimmermann. Aus 39 Metern Tiefe fördern die Pumpen zehn Liter Grundwasser pro Sekunde. Die Menge reicht, um Orsingen mit Wasser zu versorgen. Allerdings beträgt die Wasserhärte hier 18,8 dH (deutscher Härtegrad), in Nenzingen dagegen 15,9 dH, was etwas weniger Kalkgehalt entspricht, jedoch immer noch dem Härtebereich "hart" entspricht. Im Orsinger Hochbehälter wird das Wasser beider Teilorte daher im Verhältnis 2:1 gemischt. Im Pumpwerk Orsingen trifft moderne Technik auf beinahe antiquarische Geräte: Das Telefon hat eine Kurbel an der Seite, die Nothandleuchte, die noch funktioniert, ist im gleichen Grauton gehalten.

Frank Zimmermanns Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass immer sauberes Trinkwasser vorhanden ist. "Schließlich ist Wasser unser Lebensmittel Nummer eins", sagt er. Er kümmert sich unter anderem darum, die Anlagen zu warten, zu pflegen, das Netz instandzuhalten, alle Vorgänge zu kontrollieren, das System zu säubern und gegebenenfalls defekte Pumpen auszutauschen. Neben ihm arbeiten drei weitere Mitarbeiter der Technischen Dienste in der Abteilung Wasserversorgung.

