Auf den öffentlichen Flächen werden in Eizen in den nächsten Wochen etwa 25 standortgerechte Laubbäume und rund 275 Quadratmeter Sträucher gesetzt. Den Auftrag dafür erhielt die Firma Flora und Stein aus Orsingen-Nenzingen, die ein Angebot in Höhe von rund 25 300 Euro brutto vorgelegt hatte. Die Verwaltung gehe davon aus, dass alles noch gut anwachse, wenn es im Laufe des Aprils gepflanzt würde, so Bürgermeister Bernhard Volk.

Das Hegen und Pflegen der Pflanzen inklusive benötigter Dreiböcke, bodenverbessernder Maßnahmen, Düngung und Wässerung im ersten Jahr sei im Auftrag enthalten. Wenn ein Baum oder eine Hecke in dieser Zeit nicht gut gedeihe, müsse die Firma die betreffende Pflanze austauschen. Das gelte allerdings nicht bei mutwilliger Zerstörung, fügte Volk hinzu.

Rätin Christine Leithe fragte nach, warum im Haushaltsplan für das Jahr 2019 keine Finanzierungsmittel für die Maßnahme vorgesehen seien und deshalb entsprechende überplanmäßige Ausgaben anstünden. Der Bürgermeister antwortete, dass generelle Ausgleichsmaßnahmen durchaus im Haushalt geplant seien: "Allerdings nicht die spezielle Zuordnung zu Eizen I. Aber das ist kein Problem, die Finanzierung steht." Die Art der Bepflanzung habe man schon im Bebauungsplan festgelegt: Nur standortgerechte, einheimische Pflanzen sind erwünscht.