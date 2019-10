von Susanne Schön

Vor allem der Nachwuchs trat beim Mountainbike-Rennen zum Saisonabschluss des Nenzinger Rad- und Motorsportvereins (RMSV) mit großer Begeisterung in die Pedale: Die Veranstaltung war für Hobbyfahrer ohne Lizenz gedacht. Insgesamt fast 40 Radler traten vormittags in zwei Rennen an.

„Es ist schön, zu sehen, dass wir so viele Jugendliche für den Radsport begeistern können“, freute sich die Vorsitzende des ausrichtenden RMSV, Beate Reiser. Auch ihr Sohn stellte sich dem Wettkampf und verfolgte am Nachmittag auch mit Eifer das Rennen der Erwachsenen, das mit rund 25 Teilnehmern startete.

MTB-Rennen durch Feld und Flur bei schönstem Wetter. | Bild: Susanne Schön

Optisch auffällig waren die Radbekleidungen an diesem Tag. Und für die Nasen und Gaumen zog der Duft herbstlicher Genüsse durch die Luft. Die Besucherzahlen und die Zahl derer, die das Essen genossen, waren ein weiterer Grund für Beate Reiser und die vielen Helfer sich zu freuen. So war erlebbar, dass der Radsport in der Mitte des Dorflebens angekommen ist. Und gleichzeitig ist der RMSV Nenzingen in der Region gut eingebunden: Die Starten kamen aus dem gesamten Bezirk und genossen das Rennen bei idealem Wetter.

MTB und Kunstradfahren

Das MTB-Rennen ist eine Breitensportveranstaltung. Der RMSV Nenzingen bietet seinen Mitgliedern sowohl Breitensport als auch Leistungssport an. Neben Rennen ist vor allem das Kunstradfahren ein beliebter Bereich, der nicht nur in der vereinseigenen Radsporthalle trainiert wird.

„Auch in diesem Jahr waren die Veranstaltungen des Ferienprogramms aus Stockach wieder beliebt“, berichtete Beate Reiser. Manch einer habe danach ein Schnuppertraining besucht. Die Kunstradfahrer stehen auch für Showauftritte zur Verfügung und sind beispielsweise an Fasnacht stets ein echter Hingucker.

20 Mitglieder im Leistungssport aktiv

Somit war das Mountainbike-Rennen höchstens der Saisonausklang für die Radsportler auf Straßen und Wegen. In der Halle wird fleißig weiter trainiert. Von den zurzeit rund 60 Mitgliedern sind 20 im Leistungssport im Kunst- und Einradfahren aktiv und erfolgreich. Neue Mitglieder sind allen Bereichen immer willkommen. Informationen und Kontaktdaten gibt es online unter www.rmsv-nenzingen.de