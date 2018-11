von Susanne Schön

Die Mitglieder der Katholischen Jugend Orsingen waren nicht nur am Samstagabend gut vernetzt. Gut vernetzt untereinander, mit der Dorfgemeinschaft und mit Christus sind sie das ganze Jahr über. So wählte Pastoralreferent Mathias Mutter das Thema Vernetzung als roten Faden im Gottesdienst – und spannte ihn auch ganz plastisch über die Ränge des Kirchensaals. Es ist ihm und den Jugendlichen, die den Gottesdienst mitgestalteten, gelungen, einen ehrlichen Blick auf die digitale Kommunikation zu werfen. Und das ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit anschaulichen Bildern.

Sichtbar gut vernetzt waren die Teilnehmer des Gottediensts, der dem Bunten Abend der Katholischen Jugend Orsingen voran ging. Auch in der Realität sind die Jugendlichen mit der Kirche, der Dorfgemeinschaft und untereinander gut vernetzt. Bild: Susanne Schön

Wer ein Seil an der Tür hat, zeigt Gesprächsbereitschaft

So läuteten Klingeltöne der Handys den Gottesdienst ein und die Smartphones wurden auf dem Altar für die Dauer des Gottesdiensts geopfert. Die Lesung führte den Pastoralreferenten zu der Erkenntnis: „Das World Wide Web ist nur oberflächliche Kommunikation. Die wahre Verbindung zu Menschen findet in der Tiefe der Realität statt." Die Gemeinschaft sei Verbindung und in ihr finde man auch heute Freundschaft. Wer nun ein rotes Seil an der Türe hängen hat, wie es im Gottesdienst gespannt wurde, zeigt sich für ein Gespräch auch in der analogen Welt bereit.

Neun Gruppen stehen auf der Bühne: Von ganz klein bis groß

Auch beim anschließenden Bunten Abend in der Kirnberghalle spielte die Vernetzung eine Rolle. Neun Gruppen trugen dort zum Gelingen des Abends bei: Die KJ-Mitglieder organisieren sich nach Geschlecht in die Gruppen ganz klein, klein, mittel, groß sowie gemischt. So luden die sechs großen Mädels „Nachts im Museum“ zum Tanz und die 13 Mitglieder der gemischten Gruppe versuchten sich an einem tänzerischen Wettstreit. Doch vor allem bewiesen die Jugendlichen einen genauen Blick auf die Welt der Erwachsenen. Die sechs ganz kleinen Kerle öffneten die „Taugenix GmbH“. Dort herrschte eine fragwürdige Arbeitsmoral, aber auch viel Witz und großes schauspielerisches Talent.

Einen besondern Blick mit hoher Witzdichte warfen die ganz kleinen Jungs auf die Erwachsenenwelt, als sie die Türen zur Taugenix GmbH öffneten. Bild: Susanne Schön

Dass die jungen Orsinger die Hassliebe zu den Nenzingern weiter pflegen, wurde bei der „Hochzeit auf Umwegen“ der sieben ganz kleinen Mädels klar. Diese banden auch Pfarrer Dominik Rimmele spontan in ihre Hochzeit ein. Blick fürs Detail bewiesen die sechs kleinen Kerle. In ihrer Gerichtsverhandlung wurde ein Einbruch behandelt. Sie bemerkten, dass die Türen im neuen Einkaufsmarkt nun anders herum sind. Was nicht nur die Flucht vereitelte, sondern auch in realen Leben immer wieder für Verwirrung bei den Erwachsenen sorgt. Die zehn kleinen Mädels hatten ein „Rohrproblem im Badezimmer“. Bei den acht mittleren Kerlen lebte im Vergleich mit der Gegenwart die Vergangenheit auf. Zu „Ratsch und Tratsch im Landgasthof Hecht“ luden die mittleren Mädels. Auch „Das Klassentreffen“ der großen Kerle bot mit Rentnersport und Klassentreffen von Männern und Frauen reichlich Raum, mit jugendlichem Blick die Erwachsenenwelt zu spiegeln.

Es gab auch Organisatorisches und Abschiedsschmerz

Das Programm moderierten Patrick Stemmer und Samuel Durner. Wichtiger Teil des Bunten Abends war auch in diesem Jahr die Bekanntgabe der neuen Gruppenleiter mit Einteilung der Gruppen, der Verkauf selbst gefertigter Adventsgestecke, der Rückblick auf das KJO-Lager und die Verabschiedung von Gruppenleitern. In diesem Jahr waren dies nach sieben Jahren Lisa Stemmer und nach acht Jahren Johannes Iouannu. Neu aufgenommen wurden Sabrina Fritschi, Jelena Zeiher und Patrick Buhl.

KJ Orsingen Der wichtigste Bestandteil des Vereinsleben der katholischen Jugend (KJ) Orsingen sind die wöchentlichen Gruppenstunden. Die 17 Leiter gestalten diese mit Spielen, Wettkämpfen, Basteln und Ausflügen. Feste Größen im Jahresprogramm sind zudem Veranstaltungen wie das Ferienlager, der Bunte Abend, Frühschichten oder die Nachtwanderung. Beim Bunten Abend wurde nicht nur auf das vergangene Ferienlager im Horschhof im Hohenloher Land zurückgeblickt. Die Jugendlichen und ihre Gruppenleiter bedankten sich auch bei den zahlreichen erwachsenen Helfern und Sponsoren, die den Spaß mit ermöglichen.

