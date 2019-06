von Susanne Schön

Echte Westernfans lassen sich von Regenschauern nicht abhalten. Und so herrschte gleich zum offiziellen Beginn des 30. Westernschießens am Donnerstag ein buntes Treiben auf dem Gelände des Nenzinger Schützenvereins. Die Hobbyisten oder Reenacter, also jene Westernfreunde, die diese Zeit so historisch genau wie möglich nachbilden, sind zum Teil schon seit Pfingsten da. Auch sie nahmen den Regen mit Humor. „Regen gehört zum Treffen in Nenzingen eigentlich dazu“, sagte der irische Trapper Tom-Tom.

Einer reist mit einem Holzhaus an

Die meisten der rauchgeschwängerten Zelte halten deutlich mehr als einen kurzen Schauer aus. Trotzdem reiste in diesem Jahr ein Teilnehmer aus der Pfalz sogar mit einem kleinen Holzhaus an. Im Lager leben Soldaten, Cowboys, Siedler, Trapper und Indianer friedlich nebeneinander, egal ob sie aus den Südstaaten oder Nordstaaten kommen. Es eint sie die Liebe zur historischen Zeit, mit ihrem Lebensgefühl und die Liebe zum Leben unter freiem Himmel. Meistens geben sie gerne Auskunft darüber, wenn sie gefragt werden.

Im Reifrock ein Tänzchen auf der Bühne

Viele Besucher kamen wieder in historischer Kleidung, oder das Erscheinungsbild lehnte sich zumindest an die historischen Vorbilder an. Auffallend sind vor allem die Südstaaten-Ladies, deren bunte, aufwendig geschnittenen Kleider mit den Reifröcken ein echter Blickfang sind. Leider wagten am Donnerstag nur wenige ein Tänzchen vor der Bühne. Hier spielte Jared Rogerson, ein Künstler aus Wyoming, er hatte wohl definitiv die weiteste Anreise. Aber auch andere Besucher des Westernschießens nahmen eine weite Anreise auf sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und sogar aus Lichtenstein. Ohne die angereisten Händler wäre das Bild auf dem Veranstaltungsplatz allerdings nur halb so authentisch. Hier konnte man wunderschöne Kleidung und Messer sowie allerlei Zubehör und Kleinigkeiten wie Perlen erwerben. Zu der kleinen Westernstadt, die rund um das Schützenhaus wuchs, gehören natürlich auch der Saloon, das Badehaus, die Tradingpost, der Barber und die Pulqueria, die mexikanisches Lebensgefühl mit sich bringt. Die meisten Besucher tauschten sich aber, nur von Schirmen geschützt, auf der freien Fläche davor aus.

Strenge Bestimmungen beim Schießen

Das Westernschießen heißt Westernschießen, weil hier geschossen wird. Jeden Abend gegen 18.30 Uhr erschallt sogar Kanonendonner. Pulverdampf und Kugeln gibt es aber auch im Schützenhaus, wo sich am Donnerstag vor allem Greenhorns das erste Mal an den Westernwaffen versuchten. Die genauen Schießzeiten wurden bekanntgegeben und bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag gibt es dann viele attraktive Gewinne, unter anderem drei Winchestergewehre.

Den Mitgliedern des Schützenvereins ist der verantwortungsvolle Umgang mit den Waffen wichtig und so gelten wieder strenge Bestimmungen. Sicherheit geht vor, doch übe das Schießen in Westernkleidung und mit Westernwaffen auch für Sportschützen eine besondere Faszination aus, erklärte Robert Schreck, Schriftführer des Schützenvereins.