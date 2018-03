Orsingen-Nenzingen Hauptversammlung der Feuerwehr im neuen Feuerwehrhaus

Die Arbeiten am Außengelände sollen bis April fertig gestellt werden, damit rechnet Bürgermeister Bernhard Volk. Geplant ist außerdem die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs.

Willkommene Belohnung für langes Warten: Zum ersten Mal ist das Feuerwehrhaus in Orsingen offiziell genutzt worden. Hier fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen statt. Einen Ausblick auf die Zukunft gaben vor allem Kreisbrandmeister Carsten Sorg und Bürgermeister Bernhard Volk. So soll die Feuerwehr nach Vollendung aller Arbeiten am und im Feuerwehrhaus inklusive der Außenanlage dort einziehen können. Volk rechnet damit, dass es im April soweit ist.

Auf ein neues Fahrzeug müssen die Feuerwehrleute noch länger warten, betonte der Bürgermeister bei dieser Gelegenheit. Doch sei die Ersatzbeschaffung schon lange geplant. Der Kreisbrandmeister erläuterte das Prozedere und gab bekannt, dass ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) im Landkreis oben auf der Prioritätenliste für Zuschüsse im Feuerwehrwesen stehe. Die Anträge lägen beim Regierungspräsidium, das die letzte Entscheidung trifft. Nach einem positiven Bescheid dauere es noch etwa 18 Monate, bis das europaweit ausgeschriebene HLF 10 auf dem Hof stehe. Etwa 340 000 Euro wird es kosten. Mit einem Zuschuss von mehr als 90 000 Euro wird gerechnet.

Gerüstet ist die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen für den Umgang damit, denn drei Kameraden bestanden die Fortbildung zum Gerätewart und sind als solche eingesetzt. Sonja Ruß wurde in Abwesenheit zur Oberlöschmeisterin befördert. Markus Jäckle wurde zum neuen Jugendwart ernannt. Er betreut mit einem vierköpfigen Jugendleiterteam elf Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren. Kommandant Armin Winter nahm zwei Feuerwehrfrauen in die Wehr auf.

Schriftführerin Sonja Ruß berichtete, dass die Feuerwehrmitglieder 22 Mal geprobt und einen Erste-Hilfe-Kurs sowie vier Ausschusssitzungen absolviert hatten. Aktuell umfasst die Feuerwehr 43 Mitglieder. In der Altersabteilung engagieren sich 22 ehemalige Feuerwehrmänner. Die aktiven Kameraden rückten 17 Mal aus. Darunter waren fünf Brände und eine Nottüröffnung. Zudem musste ein Auto abgesichert werden, das drohte, einen Hang hinunterzurutschen. Die Brandmeldeanlage der Firma Glanbia löste zwei Mal aus. Die anderen Einsätze waren jeweils einem Unwetter geschuldet. So kam es zu Hochwassereinsätzen und die Wehr musste umgestürzte Bäume sichern.

Zudem gab es eine Auszeichnung: Egon Streicher wurde dafür geehrt, dass er seit 40 Jahren Einsatzdienst in der Feuerwehr leistet. Er wurde dafür von Carsten Sorg mit dem goldenen Feuerwehrehrenabzeichen ausgezeichnet. Der Kreisbrandmeister nutzte die Gelegenheit, den Bogen vom Ehrenamt in Baden-Württemberg allgemein über die besonderen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Person Egon Streichers zu schlagen. Er sei als Schornsteinfeger der Fachmann für Kaminbrände und als solcher ein gefragter Mann. Auch bei anderen Wehren aus der näheren Umgebung sei er in der Vergangenheit oft angefragt worden.