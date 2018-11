von Susanne Schön

Viel Lob gab es bei der Hauptversammlung der Halbolfer für das Freundschaftstreffen 2018. So habe sich das junge Präsidium bestens bewährt und dieses lobte seinerseits den guten Zusammenhalt der Narren. So wunderte es nicht, dass beinahe das ganze Präsidium wiedergewählt wurde. Florin Kraft bleibt Präsidentin, Bernhard Roth ihr Stellvertreter, Karl Tritschler Säckelmeister und Cornelia Knobelspies seine Stellvertreterin.

Jasmin Schenk übergab das Narrenschreiberbuch an Yasmina Anselment. Narrenräte sind: Steffen Muffler, Dennis Schäuble, Alex Krulikowski, Jasmin und Marcus Schenk, Philip Mayer, Felix Harder, Martin Joos und Hannes Fritschi sowie kraft Amtes als Napo Patrick Ebersbach.

Als neue Kassenprüfer wurden Armin Nestle und Roswitha Schwald gewählt. Die Weißnarren vertreten Dajana Geiger, Menalie Krulikowski und Linda Fritschi. Sprecher für die Heidenschlößler sind Marion Retzbach, Rüdiger Renner und Laura Unger. Die Zimmermänner hatten noch nicht gewählt.

Kompliment vom Bürgermeister

Unter sieben Vorschlägen wurde "Halb-Olfi hat 'ne Zeitmaschin' – wo geht wohl die Reise hin?" gewählt. Wo die Reise an der nächsten Fasnacht hingeht und auch die genauen Abfahrtzeiten gab Florin Kraft bekannt.

Auch warb die Präsidentin für Beteiligung der Narren am Narrenblatt, am Bunten Abend und am Rosenmontagsumzug. "Besucht auch unsere Veranstaltungen und bringt Freunde mit. Gemeinsam Fasnacht feiern macht mehr Spaß." Auch Funkenfeuer, Maibaumstellen und Herbstfest finden im kommenden Jahr wieder statt.

Gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen

Die gute Zusammenarbeit der Halbolfer mit der Verwaltung und den anderen Vereinen lobte Bürgermeister Bernhard Volk. Auch wenn er mit Blick auf das Tribunal am Schmudo das Gefühl habe, er könne sagen, was er wolle. "Die junge Führungsmannschaft hat mit dem Narrentreffen ihr Meisterstück abgeliefert", war er sich sicher und bekannte, dass das versprochene Geburtstagsgeschenk der Gemeinde noch geliefert werden müsse. Er dankte für den Beitrag der Narren am Dorfleben.

