In Orsingen-Nenzingen drehte sich auch in diesem Jahr viel um die Neubaugebiete. Dabei war die emotionalste Entscheidung, die lange diskutiert, vertagt und schlussendlich doch beschlossen und durchgeführt wurde, sicher die Abholzung des Hafnerwegles.

Im März hatte die in Nenzingen gebürtige Michaela Schuster eine Internetpetition angestoßen, die 330 Unterstützende, darunter 210 aus Orsingen-Nenzingen fand. Ihre Begründung lautete, das Hafnerwegle besitze in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. „Als altes Kulturgut ist es für die lebendige Geschichte unseres Dorfes unverzichtbar und prägt unser Ortsbild ungemein. Fast jeder Nenzinger verbindet nostalgische Erinnerungen mit der wunderschönen Allee und dem idyllischen Bachlauf“, schrieb sie. Laut Bürgermeister Bernhard Volk war zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen, ob die Bäume zwingend weichen müssen. Der Weg solle erhalten bleiben, vielleicht jedoch nicht mit dem bisherigen Bewuchs.

Später sollen einheimische Pflanzen das Hafnerwegle neu beleben. | Bild: Claudia Ladwig

Im Sommer ließ die Verwaltung ein Gutachten über den Gesundheitszustand sowie die Stand- und Verkehrssicherheit erstellen, aus dem hervorging, dass viele Thujen irreparabel geschädigt seien. Volk sagte dazu, es habe sich gezeigt, dass es in der Vergangenheit an der artgerechten Pflege der Hecke gemangelt habe, was einen radikalen Rückschnitt erforderlich mache, der den Pflanzen jedoch nachhaltig schaden würde. Der Erhalt des Bewuchses hätte zudem den Verlust von Baufläche bedeutet. Nun musste der Gemeinderat entscheiden, ob die zu Bäumen gewachsenen einstigen Sträucher gerodet werden sollten oder nicht. Damit taten sich die Mitglieder des Gremiums sehr schwer. Nach zähem Ringen stimmten schließlich neun Gemeinderäte für die Neuanlage des Hafnerwegles mit adäquater Randbegrünung und Beleuchtung, vier waren dagegen, eine Person enthielt sich. So rollten am 11. November die Maschinen an, die Thujen wurden abgeholzt und abtransportiert. Inzwischen hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den erarbeiteten Bebauungsplan für den Bereich „Weiher I“ aufzustellen.

Auch in Orsingen kommen die Baupläne voran. Im Baugebiet „Eizen II“ könnten ab Frühjahr 2020 die Bagger rollen. Das vollständig bebaute Gebiet „Eizen I“ wurde dagegen im Sommer dieses Jahres bereits begrünt. Auf den öffentlichen Flächen wurden 25 standortgerechte Laubbäume und rund 275 Quadratmeter Sträucher gesetzt. Der Spielplatz, der zwischen diesen beiden Gebieten angrenzend an den Bauhof entstehen wird, nimmt ebenfalls Gestalt an. Hier stellte das beauftragte Planungsbüro den überarbeiteten Entwurf vor. Wenn das Wetter es zulässt, soll bald nach der Fasnacht mit der Umsetzung begonnen werden. Auf Anregung der Gemeinderäte wird eine Einladung an die Bürgerinnen und Bürger gehen, sich einer gemeinsamen Pflanzaktion anzuschließen und so bei der Fertigstellung mitzuwirken.

Neubaugebiet „Eizen II“

Das Gebiet „Eizen II“ umfasst eine Fläche von knapp 1,94 Hektar. Es grenzt im Südwesten an die Bebauung „Am Krebsbach„ (“Eizen I“). Im Südosten schließen der Bauhof und die Kirnberghalle sowie das Camping-Resort an. Im Nordosten und Nordwesten grenzt das neue Baugebiet an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die gesamte Fläche aller veräußerten Baugrundstücke (15 Einfamilienhäuser, ein Doppelhaus und vier Mehrfamilienhäuser) beträgt rund 1,24 Hektar. Als Schallschutz des Plangebietes gegenüber dem Bauhof und der Kirnberghalle wird entlang der Grundstücksgrenze Bauhof/Spielplatz ein geschlossenes Regal errichtet. Zur Kirnberghalle werden zwei Garagengebäude als Schallschutz erstellt. Das Baugebiet wird sowohl über die Straße „Am Krebsbach„ als auch über die Straße „Am alten Sportplatz“ erschlossen.