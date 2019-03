Der Gemeinderat Orsingen-Nenzingen stimmt Plänen zu, auf einer weiteren Fläche bei Orsingen Kies abzubauen. Er beschloss bei einer Enthaltung, dass es aus Sicht der Gemeinde keine Einwendungen bezüglich der Einbeziehung des relativ kleinen Gebiets "Im unteren Bann" in den Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe gibt. Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee hatte den Entwurf zur Fortschreibung des Teilregionalplanes auf den Weg gebracht und um Stellungnahme gebeten.

Bei dem Gebiet handelt es sich um eine vergleichsweise kleine Fläche, die als Vorranggebiet ausgewiesen werden soll. Sie liegt südlich der Kreisstraße K6117, angrenzend an das bereits genehmigte Kiesabbaugebiet "Im unteren Bann". Die vom Kiesabbau umlagerte Fläche sei derzeit Ackerfläche ohne Baumbestand, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk. Damals sei dieser Bereich ausgelassen worden, weil Altlasten zu vermuten waren. Man würde es begrüßen, wenn dieser Bereich nun auch einbezogen würde.

Kiesboden sei ohnehin nicht optimal für die Landwirtschaft. Und wenn er nicht vor Ort abgebaut würde, käme er woanders her, was weitere Wege und eine größere Umweltbelastung bedeute, waren sich die Räte einig. Bürgermeister Volk betonte, die Rekultivierung in diesem Gebiet sei nahezu abgeschlossen. Nach Verfüllungen und Tiefenlockerungen werde das Abbaugebiet wieder für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. "Die Aussagen sind so, dass die Qualität der rekultivierten Fläche durchaus geeignet ist für die Nutzung als Ackerland", so Volk. Zusätzlich werde ein kleines Biotop angelegt, was ursprünglich nicht geplant war. Gemeinderat Roland Riegger befand, so wie es gemacht worden sei, sehe es recht anständig aus.