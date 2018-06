Stockach Große Wertschätzung für den Jubilar Bernhard Volk

Zur Person

Bernhard Volk wurde am 24. Mai 1958 geboren. Er blickt inzwischen auf 43 Berufsjahre zurück. In Orsingen-Nenzingen befindet sich Volk in seiner vierten Amtsperiode, nachdem er im März 2013 die Bürgermeisterwahl mit 83 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 61,1 Prozent. Da eine Amtsperiode acht Jahre umfasst, bleibt Volk mindestens bis 2021 der Bürgermeister der Doppelgemeinde. Nach den Sommerferien sollen das erweiterte Feuerwehrgerätehaus übergeben und der Kindergartenanbau in Orsingen in Betrieb genommen werden. Die Ausweitung der Wohn- und Geschäftsgebiete ist ein weiteres Ziel der Verwaltung. (wig)