Zahlen über Zahlen: die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verlangte den Gemeinderäten von Orsingen-Nenzingen in der letzten Sitzung vor der Corona-Verordnung einiges ab. Die Umstellung der Buchführung von der Kameralistik zur Doppik war nicht nur für die Verwaltung der Gemeinde Orsingen-Nenzingen und insbesondere für Rechnungsamtsleiter Udo Widenhorn eine Herausforderung gewesen.

Um Satzung und Plan beschließen zu können, mussten sich auch die Gemeinderäte durch das umfangreiche Zahlenwerk arbeiten. In der Sitzung erläuterte Bürgermeister Bernhard Volk die wichtigsten Positionen. Nach einigen Nachfragen, Stellungnahmen und Erklärungen stimmte das Gremium der Satzung und dem Haushaltsplan einstimmig zu.

Erträge von einer Million Euro

Das neue Werk sei komplett anders als die bisherigen, so Volk. In den Summen liege man ähnlich wie in den Vorjahren. Aber Maßnahmen, die im Laufe des vergangenen Jahres beschlossen und zur Umsetzung gebracht worden sind oder werden sollen, hätten jetzt Konsequenzen auf das neue Haushaltssystem, die sie zuvor nicht hätten erkennen können.

Als Beispiel nannte er die Umstellung der Laternen auf LED-Technik. „Diese Position fiel nach altem Recht in den investiven Bereich. Jetzt zählt sie zum Ergebnishaushalt und das sind allein 200.000 Euro.“ Das drücke allerdings nicht sonderlich, da dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -165.700 Euro, das eigentlich ausgeglichen sein sollte, außerordentliche Erträge von einer Million gegenüber stünden.

Grundsteuern bleiben gleich

Rücklagen werden so nicht mehr ausgewiesen. Investitionen seien aus der Liquidität zu tätigen. Das entspreche der bisherigen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Man habe einen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen von 200.000 Euro festgelegt, so Volk weiter. Es gebe beispielsweise Förderungen im energetischen Bereich in Zusammenhang mit einer Kreditfinanzierung.

Auch ein Höchstbetrag von einer Million für Kassenkredite steht in der neuen Satzung. Diese Kredite habe man nie gebraucht, aber in die Satzung aufgenommen. Volk berichtete außerdem, die Grundsteuern blieben gleich wie bisher. Das Ergebnis für 2019 scheine um einiges besser zu sein als der ursprüngliche Plan. Ob sich das fortsetzen lasse, hänge von der gesamtkonjunkturellen Situation ab.

Hohe Belastung durch viele Straßen

Udo Widenhorn erklärte, dass in dem neuen System Abschreibungen verpflichtend seien. Straßen müssten zum Beispiel über 40 Jahre abgeschrieben werden. „Orsingen-Nenzingen hat durch viele Straßen und Wege-Kilometer eine hohe Belastung“, so Widenhorn. Es werde eine spannende Aufgabe sein, diese Abschreibungen zu erwirtschaften.

Wenn Steuereinnahmen wegbrechen sollten, würde es schwer. Bürgermeister Volk sagte, in guten Jahren hätten die Zuführungsraten immer bei 1,5 bis zwei Millionen gelegen, daher werde man auch die Abschreibungen erwirtschaften können, wenn die Gesamtsituation bleibe wie sie sei. Einnahmen könnten nur Steuern, Gebühren und Beiträge sein.

Zahlen haben zum Teil vorläufigen Charakter

Roland Riegger (CDU) lobte das gute Ergebnis. Die Abschreibungen stellten den Werterhalt sicher. Er wollte wissen, wie es bei den Hallen und dem Schwimmbad mit Abschreibungen aussehe. Die Vermögensbewertung sei noch nicht abgeschlossen, die Zahlen hätten zum Teil vorläufigen Charakter, erklärte Bernhard Volk.

Roman Roth (FWV) stellte fest, die neue Art der Verrechnung könne die Gemeinde animieren, wirtschaftlicher zu denken. In nächsten Jahren sollte man darauf hinwirken, dass die Gewerbegebiete weiterentwickelt werden. Hierzu regte Roland Riegger an, Riegger: die Anschließung des Gewerbegebiets „Im Grund“ in Angriff nehmen.

Klimahaushalt oder Bürgeretat?

Volk erwiderte, er mache bei allen Diskussionsrunden deutlich, dass eine Weiterentwicklung notwendig sei, auch weil die letzten Flächen inzwischen veräußert seien. „Es wird nicht leichter, Flächenverbräuche werden zunehmend kritischer betrachtet und die Ausgangslage wird eher komplexer.“

Ein weiterer Vorschlag kam von Ralph J. Schiel (FGL). Er regte einen Klimahaushalt oder einen Bürgeretat an und fragte, ob es möglich sei, innerhalb des Haushalts eine solche Position zu verankern. Der Bürgermeister schlug vor, darüber zu diskutieren und bei Zustimmung zu klären, welche Möglichkeiten es gebe. Man müsse dafür darstellbar beziffern, welche Wertigkeit der Klimaschutz im Sinne von Geld habe, so Volk.