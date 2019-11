Die Gemeinderäte von Orsingen-Nenzingen befassten sich mit der teilsektoralen Fortschreibung des Flächennutzungsplans bis 2035. Dabei ging es um die Bereiche Gewerbe, Industrie und Sonderbauflächen.

Weil eine Prognose des langfristigen Gewerbeflächenbedarfs bis 2035 nur schwer zu treffen ist, ging man von einer Fortschreibung der Entwicklung der vergangenen Jahre aus. Für jede Gemeinde wurde überprüft, wie viele Bebauungspläne um Zeitraum 2001 bis 2016 entwickelt und umgesetzt wurden. Diese Entwicklung wurde bis 2035 fortgeschrieben. Für Orsingen-Nenzingen ergab sich danach ein Flächenbedarf von 16,8 Hektar.

Reine Industrieflächen in der Region Hochrhein-Bodensee konzentrieren sich auf Stockach und Singen. Allerdings sind in der Bodenseeregion nur wenige Flächen als reine Industriegebiete geeignet. Die Verwaltungsgemeinschaft Stockach ist daher von zentraler Bedeutung für den Ausbau und die Bereitstellung von Industrieflächen wie auch für Neuansiedelungen für die gesamte Region am westlichen Bodensee. Rund 30 Hektar Industriegebiet sind in den letzten 15 Jahren im Bereich Hardt entwickelt worden.

Diese Entwicklung wurde ebenfalls bis 2035 hochgerechnet und daraus ein Flächenbedarf von 19 Hektar ermittelt. Die geplanten Bedarfe werden teilweise im Bereich der Stadt Stockach gedeckt. Für weitere Flächen ist die Ausweisung interkommunaler Gewerbe- und Industriegebiete vorgesehen, beispielsweise 38 Hektar im Gebiet Brühlbach auf der Gemarkung Eigeltingen. Die Aufteilung hängt von der Größe der Gemeinden ab.

Bedenken in der Diskussion

Es kamen viele Fragen und Bedenken, zum Beispiel, inwieweit ein interkommunales Gewerbegebiet bei Eigeltingen der eigenen Gemeinde nützen würde. Bürgermeister Bernhard Volk sagte, die Fläche und der Bedarf würden in dieser Entwurfsplanung in Summe beurteilt, und so verteilt, dass es von den Zuordnungen passe. Aus der Planung ergebe sich die Option, Gewerbe zu entwickeln, die man in der Vergangenheit in dieser Dimension nicht gehabt habe. Es ging auch um mögliche Ausgleichsmaßnahmen für künftigen Flächenverbrauch.

Der Gemeinderat stimmte mit einer Gegenstimme den vorgestellten Gewerbe-, Industrie- und Sonderbauflächen zu, und nahm den vorgestellten Landschaftsplan zur Kenntnis.