Stockach Gemeinde kann den Wunsch nach Bauplätzen kaum erfüllen

Orsingen-Nenzingen wächst, jetzt leben fast 3500 Menschen in der Doppelgemeinde. Eine der zentralen Aufgaben im Jahr 2018 ist die Bereitstellung von Bauplätzen für Wohnen und Gewerbe.

Zum Jahresabschluss hatte Bürgermeister Bernhard Volk eine ganze Reihe Zahlen parat. Er ging in einer Sitzung des Gemeinderats auf die Statistik von Orsingen-Nenzingen ein, bevor er einen Ausblick auf das nächste Jahr gab. Sein Blick galt zunächst den gestiegenen Einwohnerzahlen. Am 14. Dezember gab es in Orsingen 83, in Nenzingen 23 Einwohner mehr als im Jahr zuvor. Aktuell leben 3469 Personen in der Doppelgemeinde. 2017 kamen 29 Kinder zur Welt, zwei davon als Hausgeburt. 16 Paare schlossen den Bund fürs Leben und von 36 Menschen musste Abschied genommen werden.

Volk beleuchtete auch die Arbeit der Gemeinde und des Gemeinderats. In 13 öffentlichen und 19 nichtöffentlichen Sitzungen habe der Gemeinderat Arbeiten vorbereitet und über Anträge entschieden. "Für gewerbliche Zwecke wurden zwei Bauplätze veräußert und fünf für Wohnbebauung in Orsingen. In Nenzingen haben wir keine Bauplätze gehabt", so Bürgermeister Bernhard Volk. Es seien 15 Bauanträge für Neubauten, elf für Umbauten sowie sechs für sonstige Bauvorhaben eingegangen. Im Verwaltungshaushalt war mit 9,8 Millionen Euro Kosten gerechnet worden, tatsächlich sind es nun 11,1 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt war mit 3,6 Millionen Euro geplant worden. Hier werden es laut Bernhard Volk voraussichtlich 3,1 Millionen Euro werden. "Um die gesamten Maßnahmen zu finanzieren, brauchte es 300 000 Euro aus der Rücklage. Diese ist dadurch von 5,4 Millionen auf 5,1 Millionen Euro geschrumpft." Die Schulden-Situation hat sich weiter verbessert. "Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei gerade einmal 45 Euro und damit weit unter dem Landesdurchschnitt", erklärte Volk.

Im neuen Jahr werde der Flächennutzplan weiter ein intensives Thema bleiben, sagte Volk. Dieser lege fest, wo und wie künftig Gewerbeflächen ausgewiesen werden können. Für den Teil des Baugebiets Weiher in Nenzingen, der nicht Sanierungsgebiet sei, sei ein Entwurf erarbeitet worden. Dort gebe es wahrscheinlich vier oder fünf Bauplätze. Im Baugebiet Eizen I in Orsingen sei der letzte Platz veräußert worden und es gebe mehr Bedarf. Man denke darüber nach, das Gebiet zu erweitern und die Umsetzung je nach Nachfrage in zwei Bauabschnitte zu gliedern, sobald die Planung Rechts- und Bestandskraft erreicht habe.

Zeitig im Januar sollen die Arbeiten an der Erschließungsstraße Eizen I vorgenommen werden. Er sei einigermaßen zuversichtlich, dass bis Ende April alle Maßnahmen abgeschlossen sein könnten. Einen größeren Straßenbau gibt es in Orsingen. Die Langensteiner Straße müsse saniert werden. Volk versprach: "Wir werden die Anwohner entsprechend informieren und die Ausführung in Absprache mit ihnen durchführen, um die Beeinträchtigungen so weit wie möglich erträglich zu halten."

Auch beim Fuhrpark tut sich was: Der Kleinlaster im Bauhof, der bereits 2016 und 2017 im Haushalt eingeplant war, ist noch im Einsatz, soll aber nächstes Jahr ersetzt werden.

Einige Termine stehen auch schon fest. Am 2. und 3. Februar wird ein Narrentreffen stattfinden, am 5. Mai feiert die Grundschule mit einem Tag der offenen Tür ihren neuen Anbau und zum neuen Kindergartenjahr soll der Kindergarten Orsingen im bestehenden Bereich die Betreuung der Über-Drei-Jährigen, im Neubau die beiden Krippengruppen beherbergen.

Entwicklung der Schule

Der letzte Anbau an die Schule wurde im Sommer 2014 gefeiert. Veränderte Anforderungen mit erweiterten Betreuungs- und Schulangeboten hatten die Anbauten notwendig gemacht. Seither gab es die neue Mensa, einen Bewegungsraum, neue sanitäre Einrichtungen und weitere Räume. Weil inzwischen alle Grundschüler der Doppelgemeinde die Schule in Nenzingen besuchen, wurden acht Klassenzimmer und einige zusätzliche Fachräume benötigt. Die Schule ist auf Dauer zweizügig angelegt. Es gibt jetzt auch einen Übergang zum ehemaligen Lehrerwohnhaus. Dort ist ein Aufzug vorhanden, sodass man im Bedarfsfall über diesen in den oberen Stock der Schule gelangen kann. (wig)