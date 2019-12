Bürgermeister Bernhard Volk nutzte die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres, um einen Rückblick zu geben und einen Ausblick auf 2020 zu wagen. Bauvorhaben bleiben laut Volk auch im kommenden Jahr ein Kernthema. Auch einige Beschaffungen stünden an.

Mehr Bauanträge in diesem Jahr

In diesem Jahr fanden 15 öffentliche und 17 nicht-öffentliche Gemeinderatssitzungen plus Ortstermine statt. Um die Neuausweisung Orsingen-von Bauplätzen voranzubringen, veräußerte die Gemeinde einen Bauplatz für private und einen für gewerbliche Zwecke – das waren laut Volk die beiden letzten. 2018 gab es 19 Neubauten, 2019 nur einen. Die Nachverdichtung war durchaus ein Thema, nach neun Bauanträgen im Vorjahr waren es 15 im laufenden Jahr. Auch sechs kleinere Baumaßnahmen beschäftigten den Gemeinderat.

Alle Maßnahmen brauchen in der Regel einen finanziellen Hintergrund. Das Haushaltsvolumen war mit knapp 11 Millionen Euro geplant, mit rund 11,75 Millionen Euro wird die Verwaltung das Jahr beschließen.

2020 wird die Buchhaltung auf Doppik, angelehnt an die doppelte Buchführung in Unternehmen, umgestellt.

Der Rücklagenbestand wuchs von 5,3 auf 6,5 Millionen Euro an, die Kredite beliefen sich auf 200 000 Euro – 2018 waren es nur 130 000 Euro. Der Zuwachs resultiere im Wesentlichen aus investiven Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Förderungen kreditfinanziert abgewickelt wurden. Bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 57 Euro seien diese Zahlen aber durchaus vertretbar, so Bürgermeister Bernhard Volk.

Er zählte Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen auf, den neuen Handlauf zum Friedhof in Orsingen sowie die Beschaffung eines neuen Bauhof-Fahrzeugs. Auch die Feuerwehr erhält für ein altersbedingt auszutauschendes Fahrzeug ein neues.

Neue Leitung im Kindergarten und bei der Feuerwehr

Volk nannte noch Personalien: Im Ganztageskindergarten Nenzingen gibt es mit Yvonne Mattes eine neue Leiterin, bei der Feuerwehr hat Manuel Winter die Führung von seinem Vater Armin übernommen. Stellvertretender Kommandant ist Matthias Menzer.

Die Mitarbeiter des Rathauses besuchten regelmäßig Fortbildungen, Angelina Wind habe ihre Weiterbildung zur Verwaltungswirtin abgeschlossen.

Was erwartet die Gemeinde und ihre Einwohner 2020?

Viele Planungen und vorbereitende Arbeiten für bauliche Aktivitäten der nächsten Jahre seien schon erfolgt. Dazu zählten der Bebauungsplan Camping Resort II und die teilsektorale Fortschreibung des Flächennutzungsplans im Verwaltungsraum Stockach. Auch die Bebauungspläne Golfplatz Schloss Langenstein, Großfläche PV-Anlage Stockach-West, Weiher I und Weiher II machen laut Volk Fortschritte. Die Erschließung Eizen II soll im Frühjahr abgeschlossen werden.

Auch im Rathaus soll unter Aufrechterhaltung des Betriebes umgebaut werden. Dabei wird auch ein Aufzug eingebaut.

Bei der Wasserversorgung wird die bestehende Ozonanlage altersbedingt ausgetauscht, ebenso die Fernwirktechnik als Regelungsinstrumentarium. Beide Maßnahmen werden voraussichtlich im Frühjahr umgesetzt.

Mehr Platz zum Spielen

Auch für die Kinder gibt es erfreuliche Nachrichten: Der Spielplatz im Gebiet Eizen soll zeitig im Frühjahr entstehen, in Nenzingen sollen Wasserspielbereiche geschaffen werden. In der Grundschule besteht weiterer Bedarf an Medientischen und die zweite Ganztagesgruppe des Kindergartens Nenzingen braucht Einrichtungsgegenstände.

In der Rebberghalle in Nenzingen müsse laut Bürgermeister Bernhard Volk noch entschieden werden, in welchen Bereichen Sanierungen beziehungsweise Erneuerungen notwendig seien. Er nannte das Mobiliar, den Bühnenvorhang und gegebenenfalls einzelne Gebäudeteile, die so zu richten seien, dass man auch in Zukunft dem Bedarf gerecht werde.