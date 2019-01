Zur Finanzierung des geplanten Neubaus eines Museumsgebäudes in Langenstein hat der Verein Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein auch bei der Gemeinde Orsingen-Nenzingen wegen einer Förderung angefragt. Bürgermeister Bernhard Volk führte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats aus, das Museum liege auf der Gemarkung der Gemeinde und eine überregional bekannte und bedeutsame Kultureinrichtung sei. Das Fasnachtsmuseum spiele im Bereich der touristischen Angebote und Freizeitangebote als beliebtes Ausflugsziel eine große Rolle und sei in die Tourismuswerbung der Gemeinde stark eingebunden.

"Vor dem besonderen Hintergrund, den das Museum für unsere Gemeinde hat, sollten wir die Förderung gewähren", sagte er. Bisher habe das 50 Jahre alte Fasnachtsmuseum seitens der Gemeinde Orsingen-Nenzingen noch keine Zuwendungen erhalten. Volk schlug einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro vor.

Gemeinderat Nikolaus Langer fragte nach den Gesamtkosten für den Neubau, die der Bürgermeister auf zwei Millionen Euro bezifferte. Dann seien die vorgeschlagenen 40 000 Euro aus seiner Sicht ein angemessener Betrag, zumal das Museum noch nie gefördert wurde, erklärte Langner. Sein Kollege Stefan Stemmer nannte die Summe stattlich und forderte mehr Information zur Planung für den Gemeinderat. Dem entgegnete Bernhard Volk, der Gemeinderat werde grundsätzlich von ihm gut informiert und er wolle das noch besser tun.

Das Gremium beschloss, den vorgeschlagenen Zuschuss zu gewähren. Auch in anderen Gemeinden war das Museum bereits teilweise ein Thema. Dort ging es um Zuschüsse von einem Euro oder 50 Cent pro Einwohner. Bodman-Ludwigshafen gibt zum Beispiel 2500 Euro, also etwa 50 Cent pro Einwohner.