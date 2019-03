von Susanne Schön

Die Freien Wähler aus der Doppelgemeinde trafen sich zur Nominierungsveranstaltung im Gasthaus Hecht. Hier konnte Versammlungsleiter Peter Wolf die erfreuliche Nachricht verkünden, dass die Liste die Maximalzahl von 14 Kandidaten umfasst. Auch die erforderliche Zahl von 20 Unterstützern konnte man erbringen. Diese ist nötig, weil die Freien Wähler nicht im Landtag sind. Zuvor hatten sie eine gemeinsame Liste mit der SPD. Aktuell sind drei Gemeinderäte von der SPD und vier von den Freien Wählern. Die Kandidaten dankten Peter Wolf für seine umfangreiche Arbeit im Vorfeld und das Erledigen der Formalitäten. Zur Erstellung der Liste traf man sich vor der Versammlung. So stehen die Kandidaten, die bereits im Gemeinderat sind, auf den ersten Listenplätzen. Danach sind sie alphabetisch und im Wechsel zwischen Orsingen und Nenzingen zu finden.

Peter Wolf freute sich, dass darunter viele unterschiedliche Berufsfelder vertreten seien, von der Agraringenieurin bis zum Zimmermeister. Zudem sind viele Kandidaten auch aus ihrem Engagement in den örtlichen Vereinen bekannt.

Vorstellung am 12. Mai

Im Gegensatz zu den vorherigen Wahlen kommen acht Kandidaten aus Orsingen und sechs aus Nenzingen. Sie treffen sich noch diese Woche, um ihr Programm abzuklären. Dieses soll zum einen mit Faltblättern in der Bevölkerung für die Liste werben. Zudem wird es am 12. Mai von 14 bis 17 Uhr eine Kandidatenvorstellung im Clubhaus des Sportvereins geben. Bei der Wahl wird Peter Wolf zum ersten Mal seit 40 Jahren im Rathaus tätig sein, da er sich nicht mehr zur Wahl stellt. "Ich bin mir sicher, dass die Kandidaten der Freien Wähler eine gute Chance haben, in den Gemeinderat zu kommen."

Die Liste führt Roman Roth an. Es folgen Christine Leithe, Harry Metzger, Christopher Schneider, Joachim Kiewel, Cordula Buhl, Christoph Bold (nicht im Bild), Matthias Gnirß, Frank Ruhland, Wilfried Honsel, Antonie Schäuble, Christoph Joos, Alexander Krulikowski und Marcus Schenk. Damit ist auch ein Mix der Generationen gegeben. Der Älteste ist 1957 geboren und der Jüngste 1993.