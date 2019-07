Wie die Polizei berichtet, war die Frau von Stockach in Richtung Nenzingen unterwegs, als sie einen langsamer fahrenden Wagen überholen wollte. Während dem Überholen, so heißt es weiter, beschleunigte der Unbekannte und verhinderte kurzzeitig das Einscheren der 38-Jährigen. Am Ende ließ er es dann doch zu, beleidigte anschließend aber die Autofahrerin mit einer Gestik.

Eine ältere Dame mit einem silbernen Kleinwagen kam den beiden entgegen. Sie könnte Angaben machen, so die Polizei. Zeugen, insbesondere die ältere Dame, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 in Verbindung zu setzen.