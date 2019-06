von Susanne Schön

Insgesamt 582 Starter fuhren am Pfingstsonntag auf den Hegau-Bodensee-Panorama-Touren. Alleine 96 davon fuhren den Marathon mit 205 Kilometer Streckenlänge. Unter den 170 Breitensportlern beim Volksradfahren waren 27 Kinder. Jüngster Starter war Liam Pächter vom Veloclub Singen: Er ist noch nicht einmal drei Jahre, sagte Julia Kerber, eine der vielen fleißigen Helferinnen. Sie war an Start und Ziel tätig, nahm Anmeldungen an, führte Statistiken und stellte Urkunden aus.

Die größte Teilnehmergruppe kam aus Mauenheim. „Es sieht immer beeindruckend aus, wenn so eine große Gruppe in einheitlicher Kleidung gemeinsam unterwegs ist“, blickte ihnen Julia Kerber nach der Anmeldung hinterher.

40 Helfer allein in Halle und Küche

Das Wetter war da noch toll zum Radfahren, trocken und nicht zu warm. Im Ziel trafen die meisten dann allerdings doch nass ein. So saß man auch nicht bis zum Schluss auf den Biergarnituren vor der Kirnberghalle sondern zog in die Halle um.

Rund 40 Helfer waren in Halle und Küche tätig. Dazu gehörten auch Aufbau und Vorbereitung in der Küche und Abbau und Putzen nach dem Marathon. Am Renntag selbst wurde gekocht, bewirtet, Kuchen und vor allem viele Getränke ausgegeben. Die Verantwortlichen dankten den vielen fleißigen Bäckerinnen, die jedes Jahr die beliebte Kuchentheke füllen.

Alexandra Rauch war eine der 582 Starterinnen bei der diesjährigen Hegau-Bodensee-Panorama-Tour. Sie wählte wegen des zu befürchtenden Regens eine kürzere Strecke.

„Wir sind froh, dass uns alle Vereinsmitglieder so unterstützen – egal aus welcher Abteilung“, erklärte Michael Joos, einer der Hauptorganisatoren und Fachwart Breitensport.

Weitere 40 Helfer waren am Verpflegungsposten in Randegg, an Start/Ziel und für die Beschilderung und das Abbauen der Schilder aller Strecken tätig. Die Vorsitzende des veranstaltenden Rad- und Motorsportvereins Orsingen, Pia Oexle, freute sich, dass auch einige Freunde des Vereins, die nicht Mitglied sind, immer wieder zum Helfen kommen und den RMSV in der Küche und an anderer Stelle unterstützen. Denn es braucht viele Helfer, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen und viele glückliche Radler zu versorgen.