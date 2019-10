Die Planung für den Spielplatz in der Ortsmitte von Nenzingen kommt weiter voran. Beate Schirmer vom gleichnamigen Büro für Freiraumplanung hat nach der Präsentation in der Gemeinderatssitzung im Juli eine geänderte Entwurfsplanung ausgearbeitet. Die Fläche wurde ausgepflockt, damit die Gemeinderäte einen Eindruck von den Dimensionen bekamen. Dabei werde deutlich, dass es in Bezug auf das Gesamtareal um eine vergleichsweise geringe Fläche gehe, sagte Bürgermeister Bernhard Volk.

Bisher war vorgesehen, die Sitzschlange mit Mosaikfliesen zu verkleiden. Nachdem die Befürchtung aufgekommen war, diese Oberfläche könnte nicht sehr witterungsbeständig sein, sind jetzt Natursteine geplant. Die Blockanordnung in Schlangenform sollten auch Sitzgelegenheiten bekommen. Möglicherweise könnten für die Schlange die Zollbrucksteine verwendet werden, die nach dem Rückbau des Kreisverkehraufbaus noch gelagert werden.

Beate Schirmer erklärte ihre Idee: „Über größere und kleinere Steine, die zum Teil ausgelassen werden, könnten wir die Schlange so gestalten, dass es aussieht, als verschwinde sie an manchen Stellen im Boden.“ Im Schlangenkopf werde sich der vorhandene Auslauf befinden. Man könne einen Bogen einbauen, dann erwecke es den Eindruck, als speie die Schlange Wasser, sagte sie. Der Sand- und Matschbereich soll etwas ausgeweitet werden. Trittsteine werden das Überqueren erleichtern.

Die Kosten für Brückensanierungen und Neuanlage der Wasserspielfläche mit Sitzecke und Baumpflanzungen: rund 120 000 Euro. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Planungsbüro mit der Ausschreibung der Arbeiten und Spielgeräte zu beauftragen.