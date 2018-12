Der Fußweg zum Orsinger Friedhof ist steil. Schon häufiger wurde deshalb von Einwohnern die Bitte laut, dort einen Handlauf anzubringen. Die Gemeinderäte sprachen über eine Lösung, wurden sich jedoch in der jüngsten Sitzung nicht einig. Vorgesehen war, im westlichen Bereich pulverbeschichtete Geländerpfosten zu setzen und den Handlauf selbst in Edelstahl-Rundrohr auszuführen. Der Pfostenabstand sollte etwa zwei Meter betragen. Wichtig sei, so Bürgermeister Bernhard Volk, dass die angrenzende Grünfläche ohne Erschwernis gemäht und der Zugangsweg selbst ordnungsgemäß mit dem Schneeräumfahrzeug geräumt werden könne. Im unmittelbaren Bereich der Friedhofsmauer sei ein klappbarer Bügel von 1,60 Meter Breite vorgesehen, um im Bedarfsfall eine Durchfahrt zu ermöglichen.

Serpentinen wären laut Bürgermeister wesentlich teurer

Gemeinderätin Christine Leithe plädierte für eine ganz andere Lösung. Ihr gefalle diese Idee überhaupt nicht. Den Zugang durch einen Weg in Serpentinen zu erleichtern, sei eine wesentliche teurere Angelegenheit, entgegnete Volk. Gemeinderat Harry Metzger glaubte, aufgrund der Schräge käme man im oberen Bereich nicht um eine händische Bearbeitung der Rasenfläche herum. Die Pfosten müssten entweder in Beton oder in eine Schiene gesetzt werden, um die Fläche dort ohne Probleme bearbeiten zu können. Die Schiene schlug auch Roman Roth vor.

Franz-Josef Hartmann, Leiter Technische Dienste, bestätigte, sie mähten den größten Teil mit dem Rasenmäher, oben sei es allerdings zu steil. Dort sei immer Handarbeit nötig. "Wir haben den Vorschlag mähtechnisch geprüft und gemeint, so wäre es richtig." Die Pfosten könnten im vorhandenen Weg versenkt werden, eventuell mit einem Ring am Fuß, so dass man das gebohrte Loch nicht mehr sehen könne, schlug Roland Riegger vor, der sich erkundigte, ob der Belag des Weges die nächsten Jahre halten würde.

Begrenzter Nutzen für Gehbehinderte

Stefan Stemmer wies darauf hin, dass die Gesellschaft älter werde. "Viele Menschen kommen da in einigen Jahren nicht mehr rauf." Wer am Rollator gehe, könne sich nicht am Handlauf festhalten. "Langfristig sind wir nicht fertig mit einem Geländer." Bürgermeister Volk sagte, es sei jetzt eine Variante, die das Thema löse. Der Handlauf würde geschätzte 10 000 Euro kosten und könne im Zweifel irgendwann an anderer Stelle wieder zum Einsatz kommen. Das Gremium beschloss, für die nächste Begehung den möglichen Verlauf des Geländers abzustecken und danach zu entscheiden.