Die Feuerwehr in Orsingen-Nenzingen hat aktuell drei Fahrzeuge, zwei Löschfahrzeuge sowie ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Das 36 Jahre alte Löschfahrzeug L 16 soll durch ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 ersetzt werden. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Weil die Ausschreibung aufgrund der Höhe der voraussichtlichen Beschaffungskosten europaweit erfolgen musste, ließ sich die Gemeinde bei der Durchführung des komplexen Verfahrens von der Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg, der Gt-Service GmbH, unterstützen. Es habe im Laufe dieses Jahres intensive Austausche zwischen der Verwaltung, den Feuerwehrkameraden und der Gt-Service gegeben, sagte Bürgermeister Bernhard Volk.

Die Feuerwehr Weilheim hat bereits ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 10. Orsingen-Nenzingen soll nun eines bekommen.

Ausgeschrieben wurde in zwei Losen, wie bei Feuerwehrfahrzeugen üblich. Ein Auftrag umfasst das Fahrgestell und den Aufbau sowie schnittstellenrelevante Beladungsteile, der zweite Auftrag die sonstige Beladung. Das zu beschaffende Fahrzeug wird dem aktuellen Standard entsprechen. Es gibt eine Wärmebildkamera, der Lüfter wird kein Benzin-, sondern ein Elektrolüfter sein. Aufgrund wesentlicher Änderungen im technischen Hilfeleistungsbereich wurden viele Beladungsteile weiterentwickelt.

Das neue Fahrzeug erhält eine Schere, einen Spreizer zum Auseinanderdrücken von Fahrzeugen, ein Hebekissen, um ein Auto zu stabilisieren und Holzmaterial zum Fixieren. Auch ein moderner Lichtmast zum Ausleuchten und zur Umfeldbeleuchtung in LED-Technik ist vorgesehen, erklärte Kommandant Manuel Winter. Das Fahrzeug werde ein Allradgetriebe haben und dadurch geländefähig sein. Er wies darauf hin, dass nach der neuen Norm weniger Schläuche mitgeführt werden würden und daher in Neubaugebieten von Anfang an mehr Hydranten eingeplant werden sollten. Das neue Fahrzeug kostet rund 434 000 Euro brutto.