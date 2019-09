Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unbekannte mit einem braunen Audi ortseinwärts auf Höhe der Bushaltestelle am Raitnauerplatz an einem haltenden Bus vorbei. Dabei geriet er so weit in den Gegenverkehr, dass eine entgegenkommende Fahrradfahrerin ausweichen musste.

Laut Polizei streifte die 36-Jährige mit ihrem Rad den Bordstein am Fahrbahnrand. Sie stürzte. Der Audi-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau und den entstandenen Schaden am Fahrrad zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 zu melden.