von Susanne Schön

Die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau hat ihren neuen Pfarrer. „Der Termin meiner Investitur steht noch nicht fest. Die Gemeinde wollte mich erst kennenlernen“, erklärt Dominik Rimmele. Trotzdem ist er schon Pfarrer. Zum 1. September übernahm er das Amt des Leitenden Pfarrers der Seelsorgeeinheit. Somit ist die Nachfolge von Pfarrer Jürgen Faulhammer ohne Unterbrechung gesichert.

Gerne gestaltet er Kirche zusammen mit Ministranten. „Die Ministranten werde ich wohl auch in dieser Seelsorgeeinheit übernehmen“, freut sich der 34-Jährige. Verblüfft hat er inzwischen auch manchen Gottesdienstbesucher. „Ich halte meine Predigten spontan und gehe auf die Menschen ein“, erklärt er. So könne man auch gerne zwei Gottesdienste an einem Tag besuchen, sie würden sich immer unterscheiden. In Homberg beim Zeltgottesdienst rief er beispielsweise die Kinder auf die Bühne. Junge Menschen und Familien lägen ihm besonders am Herzen, bekennt Rimmele.

Wandern ist eines seiner Hobbies

Da eines seiner Hobbies Wandern ist, kommt er bei der Erkundung seines neuen Wirkungsbereichs voll auf seine Kosten. Der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal gehören rund 4000 Katholiken an. Sie leben in den Pfarrgemeinden St. Ulrich in Nenzingen, St. Peter und Paul in Orsingen, St. Mauritius in Eigeltingen, St. Blasius in Heudorf, St. Petrus und Catharina in Honstetten und St. Maria in Rorgenwies.

„Es war der Wunsch der Gemeindemitglieder, ich solle alle vor meiner Investitur kennenlernen und dann entscheiden, wo diese stattfinden kann“, erläutert Rimmele. Es sei ihm bekannt gewesen, welch schöne Landschaft hier auf ihn wartet. Und auch über die Nähe zu seinem Geburtsort Waldshut und seiner Familie freue er sich.

"Es ist schön, so viele unterschiedliche Menschen zu treffen"

„Kirche soll verbinden“, sagt Rimmele. Darum interessiert er sich vor allem für die Menschen. So wird er zum Beispiel in der dritten und vierten Klasse der Nenzinger Grundschule unterrichten. „Es ist schön, als Pfarrer so viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Aufgaben zu haben“, erklärt er, was er am Pfarrer-Dasein besonders genießt. Dieser Wunsch sei ihn ihm durch viele Vorbilder in Kindheit und Jugend gewachsen.

Gleichzeitig bittet er um Verständnis und Geduld, dass nicht alles sofort geht. Dieses Verständnis bringt er auch selbst auf. Denn da das Pfarrhaus noch renoviert wird, lebt Dominik Rimmele aktuell noch in einer Ferienwohnung in Nenzingen. Das erschwere seine Arbeit etwas, bekennt er.

Lebendiger Katholizismus

Die großen Aufgaben, die katholische Kirche umzustrukturieren, sieht er als machbar an. In der Erzdiözese Freiburg sei zum beispiel in den letzten Jahren eine neue Form der Visitationen entwickelt worden. Die Abkürzung „LEVI“ steht für Lernen, Entwickeln, Vereinbaren, Inspirieren.

Er freut sich, dass es schon eine Selbstbeurteilungsgruppe gebe. „LEVI ist kein Papiertiger, sondern eine große Chance für Entwicklung“, ist er sich sicher. Und bei der Bereitschaft mitzumachen und Neues zu akzeptieren, stehe einem lebendigem Katholizismus in der Seelsorgeeinheit nichts im Wege.

Zur Person Dominik Rimmele wurde 1983 in Waldshut geboren. Erzbischof Robert Zollitsch weihte ihn am 12. Mai 2013 zum Priester. Bei seinen Vikarsjahren in den Seelsorgeeinheiten Bad Säckingen-Murg (Dekanat Waldshut) und Schutterwald-Hohberg-Neuried (Dekanat Offenburg-Kinzigtal) begeisterte ihn vor allem die Arbeit mit jungen Menschen und mit Ministranten. (sch)

