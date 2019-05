Die Doppelgemeinde war wie schon in der Wahl vor fünf Jahren am schnellsten beim Auszählen. Die Anzahl der weiblichen Ratsmitglieder in Orsingen-Nenzingen hat sich von zwei auf vier verdoppelt. Eine der neuen Gemeinderätinnen ist Antonie Schäuble. Sie ist neu für die Freie Wählervereinigung (FWV) angetreten und wurde Stimmenkönigin. Sie erhielt laut des vorläufigen Wahlergebnisses 2002 Stimmen.

Insgesamt erreichte die FWV acht Sitze – einen mehr als bei der Wahl 2014 die gemeinsame Liste von FWV und SPD, die dieses Mal rein als FWV antrat. Neben Antonie Schäuble ziehen Cordula Buhl und Christoph Joos für die FWV neu in den Gemeinderat ein.

Orsingen-Nenzingen So hat Orsingen-Nenzingen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Die CDU hat jetzt von zuvor sechs Sitzen nur noch vier. Sie hat jeweils einen Sitz an die FWV und die FGL verloren. Nikolaus Langner (CDU) dort die meisten Stimmen (1638). Marius Zeiher ist neu für die CDU im Gremium.

Die FGL hat ihre Sitzzahl von einem auf zwei verdoppelt. Sabine Dorothee Hins wurde erneut gewählt und konnte ihre Stimmenzahl aus dem Jahr 2014 fast verdoppeln. Raphael J. Schiel zieht nun für die FGL in den Rat ein.

Die Wahlbeteiligung lag dieses Mal bei 68,46 Prozent und damit deutlich höher als 2014 als es 60,8 Prozent waren. Die FWV hat 7,6 Prozent der Stimmen hinzugewonnen, die FGL 3,8 Prozent. Die CDU hingegen hat 11,5 Prozent verloren.