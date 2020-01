von Susanne Schön

Nenzingen (sch) Der 6. Januar ist in Nenzingen auch Holzertag. Denn auch beim zehnten traditionellen Dreikönigs-Schoppen strömten Besucher aus nah und fern in die Nenzinger Rebberghalle. Dass man das Wort „traditionell“ in den Namen der Veranstaltung aufnehmen kann und diese fester Bestandteil für viele Menschen werden wird, konnte man beim Start im Jahr 2011 zwar ahnen, aber nicht wissen.

Doch das Konzept der Nenzinger Holzer ging auf: Fest und Spiele. Und anders wie es von den Holzern landläufig gilt, war es von Anfang an ein Fest für die ganze Familie.

Beliebte Tanzeinlagen

Zwar gab es auch in diesem Jahr wieder ein Trinkspiel auf der Bühne – zum großen Vergnügen des Publikums. Das Gewinnen wurde da zur Nebensache und mancher errang die Herzen und einen Achtungserfolg.

Da Holzer, Zimmermänner, Zimmerleute und die zahlreichen Gruppen vieler Vereine doch sehr männerlastig sind, durften als Ausgleich Tanzauftritte von Garden nicht fehlen. Bei der Burggarde aus Wahlwies tanzte sogar ein Moofanger Holzer mit und machte einen guten Eindruck.

Garde aus Überlingen am Ried mit starkem Auftritt

Auch die Garde aus Überlingen am Ried begeisterte. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung zum neunten Mal gekonnt von den Herpele Musikanten.

Treffen unter Freunden mit Gesprächen an Weizenstand und Tischen und so die Saison einläuten, das war von Beginn an das Hauptziel für die Moofanger Holzer. Die besondere Verlosung, bei der handwerkliches Geschick mit Schrauben und Hammer gefragt war, sowie das Sägen und Hämmern war bei jung und alt gleichermaßen beliebt.

Darum brauchte es auch gar nicht das Harz der dekorierten Bäume, damit die Besucher kleben blieben und bis in den Abend viel Vergnügen hatten. Dafür sorgten die Holzer und andere Mitglieder des Nenzinger Narrenvereins gerne.

Nun fiebern die Narren der Narrenversammlung entgegen

Für Samstag, 11. Januar, lädt der Narrenverein Moofangen dann alle Freunde der Moofanger Fasnet zur großen Narenversammlung ein. Ab 20 Uhr verläuft ein Fackelumzug von der Gartenstraße zur Turnhalle, wo dann um 20.30 Uhr die eigentliche Versammlung beginnt.