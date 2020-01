von Susanne Schön

Wenn sich Fleckviehzüchter treffen, geht es um große Themen. So auch bei der Hauptversammlung der Fleckviehzüchter Hegau-Bodensee in Orsingen. Vor allem Tierwohl und Vermarktung standen im Mittelpunkt.

Neben den Mitgliedern waren auch Vertreter anderer landwirtschaftlicher Organisationen anwesend und kamen zu Wort: Veterinärin Cornelia Pfleghar, Karl-Georg Gessler vom Käsehersteller Bergpracht Milchwerk sowie Vertreter der Rinderunion, dem Dachverband der Fleckviehzuchtvereine.

Gessler zeichnete ein stabiles Bild vom weltweiten Milchmarkt. Dieser war in der Vergangenheit oft Diskussionspunkt, denn ein Hauptziel der Fleckviehzucht sind Kühe, die einen hohen Milchertrag bringen. Wie dies gelingen kann und wem dies in der Vergangenheit gut gelungen ist, stellte Alfred Weidele von der Rinderunion Baden-Württemberg vor.

Er zeigte anhand neuer Bullen im Zuchtprogramm auf, wohin es in der Zucht gehen kann. Dabei habe es jeder Landwirt selbst in der Hand, worauf er besonders Wert lege: Fitness, Gesundheit, Milchleistung oder Fleisch. Die Bullenempfehlungen seien nur Empfehlungen und die Zuchtprogramme nur ein Mittel auf dem Weg.

Cornelia Pfleghar sprach die Krankheiten der Nutztiere an: Tuberkulose, Schweine- und Geflügelpest sowie die Blauzungenkrankheit. Vor allem letztere habe den Handel im vergangenen Jahr für die Züchter erschwert. Um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, gab es strenge Vorgaben und Impfungen. Weitere Hürden lägen im Tierschutz und in der Bürokratie, so Alfred Weidele.

Schutz der Tiere beim Transport

So habe man ein Programm entwickelt, das sicherstellen soll, dass die Tiere gesund ankommen. Dazu gehörten Kontrollen der Tiere im Herkunftsland, Vorgaben an das Transportfahrzeug und den Transport sowie Kontrollen bei der Ankunft. „Wir haben zum einen großes Interesse, dass unsere Tiere heil ankommen. Zum zweiten sind sie viel zu kostbar, um nach einem Lebendtransport geschlachtet zu werden“, betonte er.

„Wir müssen wieder Herren über die Bilder aus unseren Betrieben werden“, erklärte auch Andreas Deyer vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV). Die Diskussionen über Landwirtschaft seien sehr emotional. Auch die Fleckviehzüchter sahen sich diesbezüglich von der Politik und den Behörden alleine gelassen. „Wir sind gezwungen unsere Rechte einzuklagen“, erklärte Alfred Weidele mit Blick auf die Tiertransporte und die Entscheidung des Landgerichts Sigmaringen, wonach Tiere nach Spanien transportiert werden dürfen, mit einer längeren Pause, bei der die Tiere versorgt werden, obwohl damit die eigentlich erlaubte Transportzeit leicht überschritten wird.

Wer für sich Rechte einklage, müsse sich im Gegenzug aber auch an geltendes Recht halten, so Weidele. Es gelte, schwarze Schafe zu stoppen und die Qualität hoch zu halten. „Wir müssen die Verbraucher mitnehmen“, betonte er nochmals und verwies auf die Dokumentationen von Rinderzucht Austria zu Transporten nach Spanien oder Aserbaidschan im Internet.

Hubert Schönenberger, Vorsitzender der Fleckviehzüchter Hegau Bodensee, freute sich mit den für die Milchleistung ihrer Kühe Geehrten. Er lud dazu ein, den Nachwuchs für den Jungzüchtertag zu begeistern.