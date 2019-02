von Susanne Schön

Gleich an zwei Abenden füllten der Bunte Abend der Moofanger die Nenzinger Rebberghalle. Nicht nur die Mitglieder des Narrenvereins boten ein abwechslungsreiches und attraktives Programm. Auch in diesem Jahr waren wieder verschiedene Gruppen des Turnvereins mit Tänzen und Akrobatik zu sehen. Dank Narrenmusik und Alleinunterhalter wurde auch noch nach Programmende bis in die Morgenstunden gefeiert.

