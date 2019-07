von Susanne Schön

Keine bangen Blicke gab es am turnerischen Nachmittag des Turnvereins Nenzingen, denn die Verantwortlichen waren bestens vorbereitet. So zog zwar kurz vor Beginn ein heftiger Regenschauer über den Platz, trotzdem war klar: Die Veranstaltung findet draußen vor der vereinseigenen Turnhalle statt. „Wir hatten zuvor genau die Wettervorhersage verfolgt“, erklärte Schriftführerin und Übungsleiterin Simone Stickel. Die Entscheidung war gut, denn so hatten Sportler und Zuschauer viel Platz und beste Verhältnisse auf heimischem Terrain.

Zwölf Programmpunkte gaben einen guten Überblick über die Angebote des Vereins für seine Mitglieder. Auffällig war dieses Mal, dass die Erwachsenen die Bühne den Kindern und Jugendlichen überließen. Sie sorgten entweder als Trainer mit sichernden Handgriffen oder hilfreichen Gesten für das Gelingen oder sie bauten den benötigten Parcours auf und ab. Darüber hinaus kümmerten sie sich um die Bewirtung und das Rahmenprogramm mit Vereinsquiz, Bierkistenstapeln mit dem Kran sowie die Kinder-Olympiade, die sich dem offiziellen Teil anschloss.

Die Montagsgruppe zeigte sowohl tänzerisch als auch auf dem Airtrack, was sie gelernt hat. | Bild: Susanne Schön

Durch den Nachmittag führte der Vorsitzende Reiner Brecht. Er wusste zu manchem Programmpunkt Interessantes zu berichten und wurde selbst von seinen Vereinsmitgliedern für 20 Jahre als Vorsitzender geehrt. „Das ist uns im Rahmen der Recherchen für das Vereinsquiz aufgefallen“, verriet Jugendleiterin Sandra Bold.

Das Vereinsquiz war gar nicht so einfach zu bewältigen. Es beinhaltete sowohl knifflige Fragen zu Verein und Vereinshalle als auch zum Deutschen Turnfest 1953, an dem bereits Nenzinger teilnahmen. „Es freut mich, wie engagiert und auf welchen Kanälen nach Lösungen gesucht wird“, sagte Reiner Brecht.

Engagiert und flexibel geht auch der Turnverein seine Zukunft an. „Unsere Mutter-Kind-Gruppe müssen wir leider wegen zu geringer Teilnahme auflösen“, bedauerte der Vorsitzende. Durch das Betreuungs-Angebot der Gemeinde im Kindergarten blieben die unter Dreijährigen dem Angebot des Turnvereins fern.

Es gab aber auch gelungene Beispiele von Zusammenarbeit. Turnverein und Grundschule haben weiterhin eine gemeinsame Tanzgruppe. Als die Teilnehmer der ersten Gruppe aus diesem Projekt zu alt für die Grundschule wurden, hat der Verein die Gruppe kurzerhand weitergeführt. „Wir lassen euch nicht allein“, hatte Trainerin Simone Stickel gesagt und die „Dancing Donuts“ wurden gegründet.

Mit der Tanzgruppe „Crazy little crumbles“ aus der Kooperation zwischen Turnverein und Grundschule, der Hip-Hop-Gruppe (im Bild) und den „Dancing donuts“ hat der Turnverein Nenzingen gleich drei Tanzgruppen im Jugendbereich. | Bild: Susanne Schön

Auffallend war der freundschaftliche Umgang der mehr als 100 Akteure miteinander, trotz Nervosität einiger Mädchen vor ihrem Auftritt.

Obwohl in Nenzingen nicht auf Leistungssport trainiert wird, sondern im Breitensport, nahm der Turnverein erfolgreich am Gaukinderwettkampf in Steißlingen teil. Tim Auer erreichte in seiner Altersklasse den zweiten , Jan Harnest und Lena Stickel in ihrer Altersklasse den dritten Platz. Das ist mitunter ein Verdienst der 34 Übungsleiter, die sehr aktiv und engagiert trainieren, viele von ihnen schon viele Jahre und viele waren davor selbst Turner im Verein.