Mit ihrem Jahreskonzert haben das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen (JBOON) und der Musikverein Nenzingen es geschafft, ihre rund 250 Gäste in der Rebberghalle für drei Stunden aus dem vorweihnachtlichen Trubel zu entführen und ihnen einen mitreißenden Abend zu bieten. Beide Orchester überzeugten erneut mit einer gelungenen Auswahl der Stücke sowie ihrer musikalischen Qualität.

Marline Bold (links) und Luisa Grimm bei ihrer ersten Moderation. | Bild: Claudia Ladwig

Erstmals führten Marline Bold und Luisa Grimm durch den Abend. Ihre anfängliche Nervosität legte sich schnell und sie machten die Zuhörer mit Hintergründen und Inhalten der Werke neugierig. Keltische Bräuche, Musik, Tanz und Dichtkunst seien beim ersten Stück zu spüren, bevor es mit energischen Klängen zum kämpferischen Finale komme, erklärten sie. Nach einem Ausflug in die Welt der Fantasie, in der die besondere Freundschaft eines Wikingers mit einem Drachen im Mittelpunkt stand, folgte ein Weihnachtsmedley mit Swing- und Gospel-Elementen.

Sie konnten stolz sein, ihr Auftritt war wieder sehr gelungen. Dirigent Tobias Probst gab mit dem JBOON noch eine außergewöhnliche Zugabe. | Bild: Claudia Ladwig

JBOON-Dirigent Tobias Probst, der im Frühjahr nach fünf Jahren den Taktstock abgibt, weil er berufsbedingt die Region verlässt, beschrieb die Zugabe „Arabian Dances“ so: „Es ist ein bisschen was anderes, ganz interessant“. Ein Regenrohr kam ebenso wie das Marimbafon zum Einsatz, mit Klatschen, Schellengeläut und Klarinettenklängen ging es weiter, bevor alle zum Finale ansetzten.

Dirigent Christian Senger war sichtlich zufrieden mit seinem Orchester. Die Musiker spielten noch zwei Zugaben. | Bild: Claudia Ladwig

Das aktive Orchester mit Musikern zwischen 15 und 79 Jahren stieg mit „Gullivers Reisen“ ein. Speziell für den stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Frei, der nach 25 Jahren aktiver Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt wurde, spielten seine Kollegen zum Abschluss des ersten Teils den Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“. Die Besucher genossen außerdem Filmmusiken, die größten Hits der Pop-Rock-Band Coldplay und ein Medley von Ed Sheeran-Hits.

Thomas Martin und Joachim Bold (von links) gratulieren Daniel Frei zu seiner Ernennung zum Ehrenmitglied des MV Nenzingen. | Bild: Claudia Ladwig

Mit ihrer Zugabe überraschten die Musiker die Gäste: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ sei bei einer Saxofon-Registerprobe gut angekommen, verriet Dirigent Christian Senger. Nicht nur dem Orchester war der Spaß an der Musik anzumerken: Überall wurde mitgesungen und mitgewippt. Besonders viel Applaus erhielt der Gastmusiker Alexander Weltin, der an der Oboe und dem Englischhorn begeisterte. Ein internationales Weihnachtslied folgte als zweite Zugabe.

Gastmusiker Alexander Weltin bekam für seine Mitwirkung auf Oboe und Englischhorn besonders viel Applaus. | Bild: Claudia Ladwig

Weil der Musikverein diesmal die Technik zurückgefahren hatte, blieb die Bühne die ganze Zeit hell erleuchtet, sodass alle Musiker gut zu erkennen waren. Die Zuhörer waren beeindruckt von der Darbietung. „Auch wenn meine Kinder mal nicht mehr dabei sind, werde ich zu den Konzerten kommen. Es ist einfach schön, ganz anders als normale Blasmusik“, sagte Martina Feldt, deren 16-jährige Tochter Malin an diesem Abend mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet worden war.

Joachim Bold, Vorsitzender des MV Nenzingen, überreichte Malin Feldt das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold. | Bild: Claudia Ladwig

Gemeinderätin Antonie Schäuble bestätigte, sie habe tatsächlich abschalten und den Abend entspannt genießen können. Christina Kästle hatten es vor allem die Perkussionisten angetan: „Sechs Leute, und immer waren sie abwechselnd an einem anderen Instrument.“ Auch Bürgermeister Bernhard Volk war voll des Lobes. Wie seine Tischnachbarn hatte er bei der Zugabe mitgesungen – textsicher, wie Pfarrer Dominik Rimmele schmunzelnd bestätigte.

Die 19 Jungmusiker des JBOON wurden von einigen aktiven Musikern verstärkt. | Bild: Claudia Ladwig