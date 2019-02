Der Gemeinderat der Gemeinde Orsingen-Nenzingen hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, für den Bereich Ortsmitte der Gemarkung Orsingen einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren, weil weniger als 20 000 Quadratmeter Grundfläche betroffen sind. Die Abgrenzung wurde nach Aussage von Bürgermeister Bernhard Volk so gewählt, dass die Flächengröße überschaubar bleibt. Zur Sicherung des Bebauungsplanverfahrens wurde in der Sitzung eine zwei Jahre geltende Veränderungssperre beschlossen.

Hier gilt die Veränderungssperre

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist im Norden durch den Krebsbach, im Osten durch die Nenzinger Straße beziehungsweise den Hans-Werner-Weg, im Süden durch mehrere Grundstücke sowie im Westen durch die Straße Torkelplatz und ein weiteres Grundstück begrenzt. Ziel des Bebauungsplans ist es, die gewachsene Struktur in städtebaulicher Hinsicht zu bewahren und diese behutsam weiterzuentwickeln.

So sieht es im Ortskern aus

Der Ortskern von Orsingen ist geprägt von Wohn- und Ökonomiegebäuden, ehemaligen Werkstätten, einer Gaststätte und öffentlichen Gebäuden, die zum Teil von Vereinen genutzt werden. Einige Ökonomiegebäude, die wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft nicht mehr als solche benötigt wurden, wurden durch Wohnnutzungen ersetzt. Solche Nutzungsänderungen oder auch neue Wohnhäuser in maximal zweigeschossiger Höhe mit bis zu drei Wohneinheiten fügen sich in die Bebauung ein. Es wird eine innerörtliche Nachverdichtung erreicht, die im Einklang mit der angestrebten Siedlungsentwicklung der Gemeinde steht.

Straßen sind zu schmal für eine weitere Wohnbebauung

Ein Baugesuch für ein Grundstück nahe der Kirche macht deutlich, warum ein Bebauungsplan notwendig ist. Hier sollten zwei Gebäude mit 19 Wohneinheiten und einer entsprechend großen Anzahl an Stellplätzen entstehen, was nun durch die Veränderungssperre verhindert wird. Diese Stelle sei mit am sensibelsten im Ort, erklärte Bürgermeister Bernhard Volk. Die Straßen in diesem Bereich seien entsprechend schmal und zu unterschiedlichen Zeiten – bei kirchlichen Veranstaltungen, Kindergartenbetrieb oder Einsätzen der Feuerwehr – durch ruhenden wie fließenden Verkehr stark beansprucht. Auch die Abwasserleitungen seien nicht mehr zusätzlich belastbar. Außerdem handele es sich bei der Kirche um ein Baudenkmal, woraus sich ein Umgebungsschutz ableite.

Gemeinde will im Austausch mit Grundstückseigentümern bleiben

Der Bürgermeister betonte, ein Bebauungsplan sei ein geeignetes Mittel, mit Nachverdichtung umzugehen. Dass die freien Flächen im Ortskern irgendwann bebaut würden, sei unzweifelhaft, so Volk. Die innerörtliche Flächennutzung sei sinnvoll, doch die Struktur müsse dabei berücksichtigt werden. Natürlich werde die Gemeinde dabei im Austausch mit den Grundstückseigentümern bleiben. Der Flächennutzungsplan sehe eine Mischbaufläche vor. Auch im Bereich des Bebauungsplans seien durchaus landwirtschaftliche Betriebe vorhanden, die aktiv betrieben würden. Dies könne Interessenkollisionen bewirken, die berücksichtigt werden müssten.

Was die Gemeinderäte zum Bebauungsplan sagten

Einige Gemeinderäte äußerten sich zur Aufstellung des Bebauungsplans. Stefan Stemmer sagte, es sei zu begrüßen, dass der Gemeinderat auf diese Weise gestalten und mitbestimmen könne, wie es im Ortskern aussehen werde. "Innerortsbebauung sollte für alle tragbar sein", sagte er. Auch Peter Wolf sprach sich dafür aus, die Planungshoheit nicht abzugeben. Durch den Bebauungsplan könne man gerade in diesem sensiblen Bereich der Dorfmitte Einfluss nehmen. Harry Metzger betonte die Wichtigkeit, den dörflichen Charakter zu bewahren und Roland Riegger stellte fest, dass das Dorf allen am Herzen liege. Er verwies dabei auf die Rahmenplanung, die vor einigen Jahren gemacht wurde und regte an, diese heranzuziehen, um nachzusehen, was damals für die Ortsteile angedacht war.