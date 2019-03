von Susanne Schön und Gabi Rieger

Nochmal volles Programm zum Abschluss der Fasnacht gab es am Dienstagmittag in Bodman, Homberg und Nenzingen. Hier fanden die Kinderumzüge und -bälle statt. Dabei konnten sich Groß und Klein nochmal so richtig bei Spielen austoben und ihre fantasievollen Kostüme zeigen.

Bodman

Angeführt von kleiner und großer Narrenpolizei und mit Musik von einer Abordnung der Musikkapelle führte der Kinderumzug bei den Bosköpfen von der Schule über die Küfergasse bis zum Seeum. Dort nahmen die Narreneltern Elisabeth Schubert und Doris Reck-Gies die quirlig bunte Kinderschar unter ihre Fittiche genommen, um zu spielen, tanzen, basteln und zu singen. Der kunterbunte Kindernachmittag gipfelte in eine Polonaise und mit Wurst und Wecken für alle. Wer dann noch nicht müde war und schnell nach Hause wollte, durfte im Anschluss auf der Seepromenade miterleben, wie der Narrenbaum gefällt wurde.

Mit der großen und kleinen Narrenpolizei zogen die Kinder in Bodman von der Schule zur Kinderparty ins Seeum, wo sie viel Spaß hatten. Bild: Gabi Rieger

Homberg

Mittelalter war das diesjährige Fastnachtsmotto in Homberg. Die Akteure des Kindernachmittags hielten sich nicht wirklich daran. Doch das Moderatorenteam ließ das Leben eines griesgrämigen Herrschers aufleben, der letztendlich durch die Spiele seines Volkes glücklich wurde. Die Erwachsenen mussten aufpassen, denn die Herolde verkündeten manchen ihrer bis dato heimlichen Fehltritte. Vor allem Tänze sorgten für reichlich Abwechslung im Dorfgemeinschaftshaus. Doch auch einen Einblick ins Leben der Feuerwehr gab es. Es waren auch so Zuschauer da, dass wieder eine Liveübertragung in den unteren Stock nötig wurde.

Trotz Mittelalter-Motto waren im Dorfgemeinschaftshaus in Homberg auch viele kleine Narren in anderen Kostümen unterwegs. Bild: Susanne Schön

Nenzingen

Dem Nenzinger Narrenverein muss es nicht bange sein – der Kindernachmittag in der Rebberghalle bewies einmal mehr, dass der Narrensamen bereits in den Startlöchern steht, um die närrische Tradition weiterzutragen. Akteure in neun Programmpunkten verzauberten das Publikum am Fasnachtsdienstag. Zudem war die Narrenbaumverlosung und die Gewinner des Malwettbewerbs wurden gekürt. Tänze und akrobatische Aufführungen beispielsweise von Hexen, Zirkusakteuren, in der Unterwasserwelt und auf dem Mond begeisterten das ebenfalls närrische Publikum.

Die Kinder verfolgten an der Bühne in der Nenzinger Rebberghalle gebannt die Auftritte von verschiedenen Gruppen. Bild: Susanne Schön