von Susanne Schön

Es gibt zwei Höhepunkte im Jahr der Katholischen Jugend Orsingen (KJO). Der eine ist das Zeltlager und der andere der Bunte Abend. Bereits Wochen vor dem großen Auftritt üben die Jugendlichen der acht Gruppen mit ihren Leitern. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine bunte Mischung aus Tänzen, Sketchen und Wortbeiträgen. Freudig blickte man auf das Zeltlager zurück und wehmütig auf den Weggang von Tobias Zeiher und Patrizia Müller (siehe Kasten). Aber wie die anderen Leiter werden sie wohl nicht so ganz gehen und beim Bunten Abend in der Zukunft unter den Helfern in der Küche oder beim Bedienen zu finden sein.

Der Bunte Abend startete fulminant startete mit dem Tanz der ganz kleinen Mädels. 15 Tänzerinnen hatten mit ihren Leiterinnen Jelena Zeiher und Lena Walde eine Choreografie zu den Liedern von „Hakuna Matata“ bis „Can you feel the love tonight“ einstudiert und ließen gleich den Funken überspringen. Über Essen und Jungs sprachen die neun mittleren Mädels, bevor die Pyjamaparty in einem schwungvollen Tanz unter der Leitung von Ann Julie Münnich endete.

Tobias Zeiher (links) wurde vom Leiterchor mit musikalischer Begleitung am Klavier von Marius Zeiher verabschiedet. Immer wenn es zu wehmütig wurde, brachte ein humvorvoller Einschub alle zum Lachen. | Bild: Susanne Schön

In einer Hommage an das Musical „The Greatest Showman“ bewiesen die acht großen Mädels mit ihren Leiterinnen Regina Stemmer und Rebecca Renner, dass man seine Träume niemals aufgeben soll. Egal wer man ist und wie man aussieht, ob groß oder klein, dick oder dünn. „Sei selbstbewusst und nimm dich an, wie du bist“ lautete die Botschaft.

Die acht kleinen Kerle ließen als „Knabenchor Jünglicher Opernsänger“ mit ihren Leitern Tobias Zeiher, Marius Zeiher und Marco Kreiser das Zeltlagerleben hoch leben. „Fit mit Güni“ hieß es dann bei den sechs kleinen Mädels mit ihren Leiterinnen Sabrina Fritschi und Elise Harder. Im Gymnastikkurs der besonderen Art wurde nicht nur fast ein Kind geboren. Auch allerlei andere Ablenkungen sorgten dafür, dass nicht wirklich Sport getrieben wurde.

Bei „Fit mit Güni“ erlebten die Zuschauer beim Bunten Abend der KJO einen ganz besonderen Fitnesskurs. | Bild: Susanne Schön

Zum Sonntagskaffee bei Familie Mayer trafen sich die acht mittleren Kerle mit ihren Leitern Patrick Buhl und Florian Streicher. Quer durch alle Generationen ging der Streit zwischen Mann und Frau und auch die intelligente Sprachassistentin Alexa trug mehr zur Verwirrung bei, als dass sie half. Die neun großen Kerle mit ihren Leitern Daniel Merkle und Ralf Kreiser luden als Backplanschboys in den Krebsbach zum Synchronschwimmen und Rudern. Sogar ein heldenmütiger Rettungsschwimmer-Einsatz wurde wegen eines Haiangriffs nötig.

So wie im Musical „The greatest Showman“ sind in der KJO alle willkommen und jedes Talent wird wertgeschätzt. | Bild: Susanne Schön

Zur Aktionärssitzung bei der Barbie AG lud die gemischte Gruppe mit ihren Leitern Heike Gaißer und Johannes Müller ein. Zwölf Jungen und Mädchen stellten die klassische Barbie in Lebensgröße ebenso vor wie das Influenzer-Modell oder die politische Variante mit Greta Thunberg und Donald Trump. Sie allen fanden sich nach ihrer Vorstellung zum gemeinsamen Tanz zusammen.

Die neun großen Kerle mit ihren Leitern Daniel Merkle und Ralf Kreiser luden als Backplanschboys zum Schwimmspektakel in den Krebsbach. | Bild: Susanne Schön

Samuel Durner und Marius Zeiher moderierten die Auftritte gekonnt. Die Jugendlichen und ihre Leiter stellten nicht nur ihr Können unter Beweis, sondern dankten auch ihren Unterstützern und auch den Vereinen für ihr Verständnis, weil sie etwa sechs Wochen vorher die Bühne lautstark in Beschlag nahmen, um zu proben.