von SK

Die Zufahrt zum Braunenberger Hof ist von Mahlspüren her möglich, die Zufahrt zum Friedhof und Schützenhaus von Nenzingen her, so die Mitteilung. Der Grund für die Sperrung ist, dass die Sicherheit der Gemeindeverbindungsstraße im Winter bei Schnee und Glatteis nicht sichergestellt werden könne. Die Behörde schreibt: "Auf der schattigen Straße durch den Wald bilden und halten sich Schnee und Glatteisflächen besonders lange. Die Gemeindeverbindungsstraße hat keine sehr hohe verkehrliche Bedeutung, zudem wird der hier sonst erforderliche hohe Einsatz von Streusalz unmittelbar im Wald aus Naturschutzgründen besonders kritisch gesehen."