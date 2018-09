In Orsingen-Nenzingen ist man einen Schritt weiter in der Entwurfsplanung des Bebauungsplans "Eizen II". Die Ergebnisse der Diskussion aus der Gemeinderatssitzung Anfang Juli wurden vom Architekturbüro Stemmer eingearbeitet. Das Interesse an Bauplätzen für Einfamilienhäuser sei groß, bestätigte Hauptamtsleiter Günther Reichle. Doppelhäuser würden eher nicht nachgefragt. Geplant werden nun 16 Ein- und vier Mehrfamilienhäuser. Der Gemeinderat beschloss jetzt, in der westlichen Randreihe nur sechs statt sieben Grundstücke zu planen. Für den Innenbereich soll eine abschließende Entscheidung erst bei Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen.

Der zunächst vorgelegte Entwurf hatte sieben Plätze am westlichen Rand des Gebietes vorgesehen. Nikolaus Langner (CDU) sprach sich für nur sechs Plätze aus, da die Grundstücke sonst sehr klein wären und die Bebauung sehr dicht würde. Bürgermeister Bernhard Volk betonte zwar, dass ein möglichst sparsamer Umgang mit Fläche wichtig sei, sagte aber auch: "Es wird voraussichtlich die letzte zur freiliegenden Landschaft liegende Reihe bleiben. Da wäre es mit sieben Plätzen schon eine sehr massive Bebauung." Auch bei sechs Grundstücken seien die Bauplatzgrößen nicht übertrieben groß. Auf dem ersten Grundstück müsse ein Zugang zu Leitungen für die Sickerung gewährleistet sein, was das Baufenster weiter einschränke. Stefan Stemmer (CDU) meinte, die Randlage gebe den Blick in die freie Landschaft frei, die Grundstücke wirkten dadurch größer.

Thema war auch, ob im Innenbereich zwei oder drei Häuser im Westen stehen sollten. Volk war dafür, die westliche Bebauung nicht so massiv zu gestalten, damit die hinteren Plätze ausreichend Licht bekämen. Dem Argument von Roman Roth (FWV), zwei Häuser könnten auch Mehrfamilien- oder Doppelhäuser werden, die dann besser östlich stünden, entgegnete Volk, er glaube nicht, dass die Nachfrage dafür da sei. Hinzu komme, dass es dann mit Stellplätzen kritisch würde.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein