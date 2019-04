von SK

Der Vorfall ereignete sich im Ortsgebiet von Orsingen-Nenzingen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Nähere Informationen zum Ort der Kontrolle gebe die Polizei nicht heraus, um die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen zu schützen, so die Pressestelle auf Anfrage. Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Zeichen von Alkoholgenuss fest und machten einen Atemalkoholtest. Die weiteren Infos aus der Polizeimeldung lassen darauf schließen, dass dieser eindeutig ausfiel: Der Fahrer musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt, wie es in der Meldung heißt.