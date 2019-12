von Susanne Schön

Die Premiere des Orsinger Weihnachtstheaters wurde zum Familientheater. Denn statt dass es zu Familientragödien unter dem Weihnachtsbaum kam, besuchten mehrere Generationen einer Familie das Weihnachtstheater. So wurde die Kirnberghalle zur Familiensauna, in der viel gelacht wurde. Die Laienschauspieler des Weihnachtstheaters kommen in Orsingen abwechselnd aus den Vereinen. In diesem Jahr war der Musikverein dran.

Regisseur Alexander Buhl hatte sich das Stück „Die Spezialitätensauna“ von Joachim Herm ausgesucht. Das schwäbische Lustspiel in drei Akten wurde für die heimischen Zungen umgeschrieben. Gudrun Barthlott durfte den Dialekt ihrer Heimat behalten. Ulrich Geiger hatte mit dem Orsingerisch keine Probleme und Karin Lessmann hatte deutlich mehr Dialekt im Repertoire als sonst. Die Aussprache ist eines. Doch mussten die Schauspieler auch ihren Text beherrschen, dabei halfen ihnen ganz unauffällig die Souffleusen Carmen Walde und Monika Zeiher. Manchmal mussten die Schauspieler auch selbst über die Vorgänge auf der Bühne lachen. Das spiegelte den Genuss des Publikums am Geschehen. Dieser zeigte sich auch in reichlich Zwischenapplaus und vielen herzlichen Lachern.

So aufregend wie in der Spezialitätensauna sind Ortstermine des Gemeinderats in Orsingen normalerweise nicht. Andrea Roth, Stefan Stemmer, Bernhard Barthlott, Ulrich Geiger, Marius Zeiher und Karin Lessmann haben außergewöhnliche Herausforderungen zu meistern. | Bild: Susanne Schön

„Die Handlung hätte so in jedem kleinen Ort mit Schlachthaus passieren können“, fasste Andreas Fritschi bei der Begrüßung zusammen, nachdem vor dem eigentlichen Schauspiel noch die Jungmusiker unter der Leitung von Robin Tritschler das Premierenpublikum musikalisch begrüßt hatten. Eine Tombola bescherte den Teilnehmern letzte Weihnachtsgeschenke. Alljährlich verkauft der Förderverein die Lose, um die Musiker finanziell zu unterstützen. Die Gewinnerin des Hauptpreises aus Wahlwies kann sich über ein Ständchen des Musikvereins zu einer Gelegenheit ihrer Wahl freuen.

Im Großen und Ganzen könnte man das Stück als kommunalpolitischen Thriller mit Fachexkurs Sauna zusammenfassen. Garniert wurde „Die Spezialitätensauna“ mit liebevollen Seitenhieben auf Genderdiskussionen sowie Geschlechter- und Generationenkonflikten. Doch mit Leben erfüllten die Schauspieler das Stück auf ihre ganz persönliche Art. Wie beispielsweise Birgit Joos als strenge Saunafachkraft und Metzgereifachverkäuferin Olga Strawonitz, mit gekonntem russischen Akzent.

Sabine Hins kaufte in der nur kurz geöffneten Sauna von Birgit Joos und Oliver Sauter (von links) ein. | Bild: Susanne Schön

Das Bühnenbild vollzog einen beachtlichen Wechsel von Baustelle zu Sauna und Metzgerei. Einen mindestens ebenso beachtlichen Wechsel hatte Bernhard Barthlott seit dem Probenwochenende in seiner Rolle vollzogen. Er verkörperte Sebastiano Calda, den schwulen Saunatester für die Zeitschrift „Warm“ herausragend. Ulrich Geiger bekam nicht nur von seiner Tochter ein „Daumen hoch“ für seine Leistung, was auch für alle anderen Akteure galt.

Termin: Das Stück wird am Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr nochmals in der Kirnberghalle aufgeführt. Der Eintritt beträgt acht Euro. Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr.