von Susanne Schön

Die Halbolfer wählten in ihrer Hauptversammlung unter acht Varianten „Ab ins Bannholz – Alles mit Wald„ zum Fasnachtsmotto 2020. Sonst wurde nichts gewählt. Thema der Versammlung war das Vereinsleben allgemein. So tauchte in allen Berichten das Herbstfest auf, welches auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war.

Lob für gute Zusammenarbeit

Die Halbolfer freute sowohl die gute Zusammenarbeit mit der Nostalgiegruppe als auch die verlässliche Einnahmequelle, die die Arbeit des Vereins über das Jahr sichert. Vizepräsident Bernhard Roth rief auf, weiterhin gemeinsam bei Veranstaltungen in närrischer und nicht närrischer Art anzupacken: „Das macht uns aus!“

Abgesprochen wurden auch die Termine im kommenden Jahr, sowohl die Teilnahme an Narrentreffen als auch die Dorffasnacht. Es geht nach Wahlwies und Eigeltingen sowie nach Geislingen. „Wir gehen ins Schwäbische, der Heimat unseres leider verstorbenen Hans Denkinger, der lange Zeit Vizepräsident der Halbolfer war“, stellte Präsidentin Florin Kraft in Aussicht. Zu den nahegelegenen Umzügen würde man laufen, für Geislingen ging eine Busliste herum.

Rosenmontag schwierig

Listen gab es auch schon für die Dorffasnacht, und ein ausgewogenes Programm von Tänzen und Wortbeiträgen nehme Gestalt an, freute sich die Präsidentin. Schwierig bleibe der Rosenmontag, da dieser mit Umzug, Jahrmarkt und Festzelt sehr wetterabhängig sei. Der ehemalige Präsident Werner Kraft regte an, einmal zu überlegen, ob der Narrenbaum wirklich so lang sein müsste: „Es könnte doch auch mal darum gehen, den schönsten und tollsten Baum zu haben.“ Die Sicherheit der Narren müsste vorgehen.

Erstmals gab es den Schriftführerbericht in Kurzform. „Die längere Version geht an die Gruppenführer und kann dort eingesehen werden“, erklärte Präsidentin Florin Kraft. Länger war der Kassenbericht von Cornelia Knobelspieß und Karl Trischler. Aufgrund von Investitionen, vor allem in den Umbau der Kirnberghalle, verbuchte der Verein ein Minus. Doch das sei in Ordnung, befand Bürgermeister Bernhard Volk, denn schließlich sei es Vereinszweck, in das Brauchtum zu investieren und nicht Geld anzuhäufen.