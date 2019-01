von Susanne Schön

Orsingen – Der junge Narrenrat der Halb-Olfer führte schwungvoll durch die Narrenversammlung im Hechtsaal in Orsingen. An der Spitze stand Präsidentin Florin Kraft, die nach der Begrüßung gleich den Fahrplan der diesjährigen Fasnacht verkündete. Es geht an die Umzüge auf der Reichenau und in Volkertshausen, wobei die Anreisemöglichkeiten nach Volkertshausen noch geklärt werden müssten. Landvogt Christian Herz stellte einen Pendelbus in Aussicht. Die eigene Dorffasnet in Orsingen werde im traditionellen Rahmen durchgeführt.

Verdiente Narren in Halbolfi: Präsidentin Florin Kraft, Dennis Schäuble, Roswitha Schwald, Landvogt Christian Herz, Bernhard Roth und Hans-Jürgen Bühler (von links). Landvogt Christian Herz konnte nicht alle Ehrungen persönlich überreichen, da manches Mitglied verhindert war. Bild: Susanne Schön

Landvogt Christian Herz war gut vorbereitet und hatte zu jedem der Geehrten eine Geschichte dabei. Und obwohl er einen weiteren Termin an diesem Abend hatte, nahm er sich gerne die Zeit für eine ausführliche Ehrungszeremonie. Etwas Alefanz war auch dabei. So verlieh er erst mal silberne Verdienstorden, bevor er schmunzelnd fragte: "Fällt Euch etwas auf?" Der junge Ordensmeister Bernhard Roth hatte das falsche Edelmetall aufgeschrieben. Natürlich wurden die Orden ordnungsgemäß in goldene umgetauscht. Seinen Dank an Bürgermeister Bernhard Volk für die Spenden für das Fasnachtsmuseum verband er mit dem Dank, dass dieser bestimmt auch in diesem Jahr wieder Würstchen an die Kinder ausgeben werde.

Goldene Orden im neuen Design

Halb-Olfer-Präsidentin Florin Kraft verfolgte die Worte des Landvogts aufmerksam. "Wenn je das Narrenblatt zu wenig Material hat, besuchen wir ihn. Er weiß ja eine Menge über die Halb-Olfer", staunte sie. Auch sie hatte für verdiente Mitglieder des Vereins Orden dabei. Hier punktete der Ordensmeister, denn es gab sogar goldene Orden im neuen Design, die in den vergangenen Jahren durch einen Platzhalter ersetzt wurden.

Einige Neuaufnahmen

Ehrungen und Neuaufnahmen gab es dann bei fast jeder Gliederung. Gleich vier neue und junge Weißnärrinnen wurden willkommen geheißen, die fröhlich im Weißnarrenschritt durch den Saal sprangen und mit den Anwesenden nach dem Motto "Lieber Rosen am Montag als Asche am Mittwoch" begeistert den Narrenmarsch sangen. Die Heidenschlößler ehrten Mitglieder, die seit 15 Jahren ihrer Gliederung angehörten. Die Zimmerleute freuten sich, dass das Geburtstagskind Christian Klaiber zu den Geehrten gehörte. Andreas Schenk wurde offiziell zum Stellvertreter von Obermorschter Markus Zimmermann ernannt.

Große Freude bereitete der Narrenrat den Zimmerleuten. Nachdem sie in der Vergangenheit viele Mitglieder abgeworben hatten, überraschten sie die Zimmerleute mit dem unerwarteten Zuwachs durch Marco Kreiser (Mitte) für sie. Bild: Susanne Schön

Einige Überraschungen hatte der Narrenrat dabei. Die erste betraf die Zimmerleute. Nachdem der Narrenrat viele Zimmerleute abgeworben hatte, hatten sie einen weiteren Interessenten für die Zimmerleute dabei. Dies machte nicht nur den Obermorschter glücklich: "Es geht aufwärts!" Für ihre Aufnahme im Narrenrat stand bei den Neuen noch eine Aufführung aus. Da sie nicht singen könnten, entschlossen sie sich ein Quiz zu machen, bei dem alle Anwesenden 22 Tiernamen in einem Text finden mussten. Dabei bewiesen Martin Joos und Felix Harder, dass sie die richtige Wahl für die Ansage des Bunten Abends sind. "Ihr habt zur Auflockerung des Abends beigetragen", freute sich Florin Kraft, bevor sie den offiziellen Teil des Abends schloss.