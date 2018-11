von Susanne Schön

Für die einen ist es noch viel zu früh an Weihnachten zu denken und für die anderen genau richtig. Denn wer am ersten Advent Dekoration und Weihnachtsgenüsse selbst hergestellt haben will, der muss rechtzeitig beginnen. 18 Frauen und zwei Männer kamen der Einladung der katholischen Frauengemeinschaft Orsingen nach und holten sich Tipps und Tricks für die Weihnachtsbäckerei bei Bäcker- und Konditormeister Siegfried Haas im Dorfgemeinschaftshaus.

Tatsächlich wurden Keksdosen und Schreibzeug gebraucht. Die Teilnehmer füllten die Keksdosen mit den gebackenen Plätzchen und Kuchenstücken und sie schrieben die Tipps des Bäckermeisters fleißig auf. Egal ob Backanfänger oder Bäckerin mit Jahrzehnte langer Erfahrung – es gab für jede etwas Neues zu erfahren. Sie bekamen Antworten auf Fragen wie "Wie brechen meine Vanillegipferl nicht mehr?" oder "Warum geht mein Hefeteig nicht auf?" Das Dorfgemeinschaftshaus wurde zur Backstube. Dort hatte Haas ebenso einen Ofen aufgebaut wie kistenweise Utensilien und Zutaten.

Interessiert verfolgten zwanzig Teilnehmer hier, wie Siegfried Haas (rechts) seine Linzertorten bäckt. Bild: Susanne Schön

Die Mischung aus Theorie und Praxis kam bei allen gut an. Gerne wurden Teig und fertige Plätzchen genascht. Aha-Erlebnisse gab es aber auch, als Haas verschiedenste Backutensilien einsetzte. Natürlich gab der Bäckermeister nicht jedem Plätzchen einen liebevollen Klaps, wie das die Hausfrau tut. Doch seine Routine und Effizienz begeisterte und lud zum Nachmachen ein. So wurden Ausstechformen mit neuen Augen gesehen, mit Spritztüten Hildabrötchen ausgestochen und Metallleisten verhalfen zu einem gleichmäßig dünnen Plätzchenteig. Auch wie ein Spritzbeutel richtig genutzt wird, lernten die Teilnehmer.

Ebenso wichtig wie die Werkzeuge ist auch die Technik. Hier lernten die Anwesenden vor allem: Mürbeteig braucht es bei der Verarbeitung kalt und Hefeteig gleichmäßig warm. Ebenso gab es Tipps für das Gelingen von Makronen, mit Vermengen im Wasserbad. Außerdem lauschten die Anwesenden der Anleitung zum Gelingen von Biskuitrouladen. Weitere Tipps zum Backen von Broten mit Sauerteig, Laugen und Vollkorn gibt es im Januar bei einem weiteren Termin.

