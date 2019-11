Ein 67 Jahre alter Mann war mit seinem Auto auf ihr Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Nenzinger Straße. Als Unfallursache vermutet die Polizei in ihrer Mitteilung Unachtsamkeit des 67-Jährigen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.