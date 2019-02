von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr die 35-Jährige vermutlich zu schnell in den Zollbruck-Kreisverkehr der L194 ein. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betonabsperrung und wurde anschließend auf eine Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Nenzingen abgedrängt. Hierbei verletzten sich die Fahrerin sowie deren Beifahrerin leicht. Der Schaden am Audi beträgt rund 10 000 Euro. Zum Schaden an der Verkehrsinsel und an der Betonabsperrung konnten noch keine Angaben gemacht werden.