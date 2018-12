Orsingen-Nenzingen vor 2 Stunden

Autofahrer übersieht ein anderes Fahrzeug: 8000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der Straße Am Bildwasen mit seinem Fahrzeug in ein anderes Auto geprallt, das aus Richtung Ortsmitte Orsingen kam.