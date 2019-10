von SK

Eine 18 Jahre alte Frau hat beim Wechseln der Fahrbahnspur am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr mit ihrem Wagen einen Unfall auf der Autobahn 98 verursacht. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte, wollte die von der Auffahrt der Anschlussstelle Stockach West kommende 18-jährige Autofahrerin vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Kreuz Hegau fahren. Hierbei übersah sie den Wagen eines 53-jährigen Mannes. Da dieser verkehrsbedingt nicht auf die linke Fahrspur ausweichen konnte, stießen die Autos seitlich zusammen. Die Polizei beziffert den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro.