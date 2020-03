Leichte Verletzungen hat eine 68-Jährige am Mittwoch um 14 Uhr bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße „Am alten Sportplatz“ erlitten. Ein 65-Jährige übersah die andere Seniorin laut einer Mitteilung der Polizei beim Ausparken mit ihren Auto und fuhr sie an. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.